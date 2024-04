Trucchi per usare al meglio WhatsApp

La prima cosa che facciamo al mattino e l’ultima prima di andare a dormire è controllare il cellulare per vedere se abbiamo ricevuto dei messaggi. Viviamo in un periodo in cui la tecnologia è entrata totalmente nelle nostre vite e nella nostra quotidianità così come nei rapporti sociali. I dispositivi mobili, in particolare, hanno assunto un ruolo centrale diventando strumenti indispensabili per la comunicazione, l'intrattenimento e la gestione delle nostre attività. Tra le molte applicazioni che vengono utilizzate ogni giorno, i social media sono quelle che hanno un peso maggiore perché ci permettono di connetterci e interagire con persone lontane o vicine con un click.

In questo ecosistema, WhatsApp si è affermato come una delle piattaforme di messaggistica istantanea più diffusa e utilizzata al mondo e in Italia. Il suo punto forte deriva dalle tantissime funzioni che ci sono al suo interno. Conoscerle tutte può migliorare di molto l'esperienza di utilizzo e renderla più efficiente.

In questo articolo, esamineremo alcuni dei trucchi più utili e pratici per utilizzare al meglio WhatsApp. Esplora e scopri le funzionalità che meglio si adattano alle tue esigenze!

Utilizza le scorciatoie della tastiera

WhatsApp supporta molte scorciatoie della tastiera per velocizzare la scrittura di messaggi, infatti, mentre stai scrivendo ti suggerisce la parola successiva e anche l’emoticon abbinata. Inoltre, quando ti arriva un messaggio ti suggerisce anche la risposta che puoi inviare semplicemente con un click.

Messaggi vocali

Se hai bisogno di inviare un messaggio veloce senza digitare, puoi registrare e inviare un messaggio vocale. Se il messaggio è breve, basta tenere premuto sull'icona del microfono e rilasciare quando hai finito di registrare, se il messaggio è lungo puoi tenere premuta l’icona del microfono e fare swipe verso l’alto così da non aver bisogno di mantenere il dito sullo schermo.

Personalizza le notifiche

Puoi personalizzare le notifiche per i singoli contatti o gruppi, in modo da essere sempre a conoscenza dei messaggi importanti senza essere disturbato da quelli meno urgenti.

Utilizza WhatsApp Web

Se trascorri molto tempo al computer, puoi utilizzare l’app di WhatsApp Web. Basta accedere al sito web di WhatsApp, seguire le istruzioni per installare l’app e accoppiare il tuo telefono. È una soluzione comodissima per tenere sotto controllo le tue notifiche senza prendere ogni volta il cellulare in mano.

Metti in evidenza i messaggi importanti

Se ricevi dei messaggi che ritieni importanti e non vuoi perderli nella miriade di messaggi e chat, puoi tenere premuto su di esso e, selezionando l'opzione "Messaggio importante", ce l’avrai sempre conservato in una lista speciale facilmente accessibile.

Blocca le chat indesiderate

Se ricevi messaggi indesiderati da un contatto, oppure non lo conosci o, semplicemente, non vuoi dargli la possibilità di mandarti messaggi, puoi bloccarlo e anche segnalarlo. Basta aprire la chat, fare clic sull'icona dei tre punti in alto a destra e selezionare "Blocca".

Sfrutta le risposte rapide

All’interno della chat puoi fare swipe a destra su un messaggio specifico per rispondere direttamente ad esso. Questa funzione è utile perché nei gruppi possono esserci tanti messaggi e, rispondendo normalmente, potrebbero perdersi la tua risposta. Inoltre, sui gruppi, quando rispondi direttamente al messaggio di una persona, gli arriva una notifica anche se ha la chat silenziata. Inoltre, per far arrivare la notifica anche con la chat silenziata puoi utilizzare la chiocciola seguita dal nome del contatto per menzionarlo specificamente, questo gli notificherà il messaggio anche se ha disattivato le notifiche per il gruppo.