Digital coaching per le aziende del Distretto del Commercio

Proseguono le attività rivolte agli operatori del Distretto del Commercio di Vercelli: una realtà costituita da Comune di Vercelli, Ascom, Confcommercio e Confesercenti, riconosciuta e sostenuta dalla Regione Piemonte.

«Il progetto del Distretto è un’opportunità che abbiamo colto fin da subito, già nel 2021, il progetto vercellese ha ottenuto i risultati sperati e ha continuato a crescere e a far crescere le realtà commerciali cittadine – dice il sindaco Andrea Corsaro – il lavoro di sinergia promuove azioni a favore dello sviluppo delle attività gli esercizi commerciali locali che, con questa nuova iniziativa, potranno ampliare le loro conoscenze in merito alla comunicazione».

Dopo aver promosso l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’innovazione tecnologica, il rinnovo delle esteriorità e le attrezzature, lancia ora un’ulteriore attività di sostegno alle aziende, questa volta in ambito di comunicazione e digital coaching, cioè formazione personalizzata per migliorare l’attività on-line delle aziende. Un tecnico del settore affiancherà le imprese con un’analisi della propria presenza on-line e fornirà spunti di miglioramento per la crescita digitale. E’ previsto inoltre il coinvolgimento delle aziende aderenti in shooting fotografici dedicati, che si terranno in spazi unici, aperti appositamente per l'occasione, nei mesi di marzo, aprile e maggio.

«L’idea è quella di incrementare le conoscenze dei commercianti cittadini nel campo dell’e-commerce, una modalità in continuo sviluppo – così interviene l’assessore Domenico Sabatino, che ha collaborato con le Associazioni per il progetto dalla nascita - oltre ad avere un tecnico che fornirà una consulenza mirata, saranno anche realizzati dei servizi fotografici che saranno utilizzati per promuovere il commercio cittadino, attraverso i canali digitali del Distretto e i totem presenti in centro città».

Le aziende interessate - che verranno selezionate in ordine di registrazione e fino a esaurimento posti - sono invitate a compilare il modulo di registrazione disponibile al seguente link tinyurl.com/36xvmbed entro il prossimo lunedì 26 febbraio 2024.