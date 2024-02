La Giesse Logistica Spa di Castellinaldo d'Alba si schiera a fianco degli agricoltori

Le immagini dei trattori che percorrono le strade italiane, a causa delle proteste degli agricoltori di questi giorni, sono diventate quotidiane su Social e Telegiornali.

La Giesse Logistica S.p.A, azienda che produce attrezzature per la logistica, è solidale con le istanze che il mondo agricolo sta portando alla luce e mette a disposizione le proprie competenze per dare un aiuto.

Utilizzabili per la sistemazione dei presidi e per i punti di raccolta durante le manifestazioni, metterà infatti a disposizione gratuitamente i suoi hangar-box, perfetti nell’offrire riparo a cose e persone, o essere utilizzati temporaneamente nel modo che si ritiene più adeguato.

Su richiesta, le squadre attrezzate Giesse sono pronte a partire e a montare le tensostrutture mobili, sostenendo le spese di trasporto e assemblaggio.

Non è la prima volta d’altronde che l’azienda di Giulio Valsania dà una mano al mondo agricolo.

È di pochi mesi fa la vicenda che ha coinvolto un giovanissimo agricoltore padovano, il diciottenne Andrea Bekk che per la sua azienda chiamata 'The Land Farm' aveva bisogno di una copertura professionale per realizzare un punto vendita degli ortaggi stagionali: Giesse glielo ha consegnato e installato, ritenendo importante l’esempio e la consapevolezza che scegliere questa professione, soprattutto per i giovani, significa fare impresa.

Nel video cliccabile su https://www.youtube.com/watch?v=SUjN5CYDBGE viene raccontata la vicenda di Andrea e si possono apprezzare la facilità di allestimento degli hangar, gli stessi messi a disposizione degli agricoltori che ne faranno richiesta.

Per contattare la Giesse Logistica S.p.A basta chiamare il numero 0173/658377 oppure accedere al sito https://www.giesselogistica.com