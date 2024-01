Città Europa del Vino: per Alto Piemonte e Monferrato un 2024 di opportunità

Sabato 13 gennaio a Sernancelhe, in Portogallo, si è tenuta la cerimonia di passaggio di testimone tra i 19 comuni delle Valle Douro, Città Europea del Vino 2023, ai 20 Comuni Città del Vino di Alto Piemonte - Gran Monferrato, Città Europea del Vino 2024.

Un importantissimo riconoscimento che accenderà i riflettori su Alto Piemonte e Gran Monferrato. «Un'opportunità straordinaria per promuovere Il nostro territorio a livello nazionale e internazionale - commentano il sindaco di Gattinara, Maria Vittoria Casazza e il vice Daniele Baglione -. Tre anni di lavoro congiunto tra istituzioni, associazioni, consorzi e imprese che ci hanno portato a una vittoria inaspettata e straordinaria».

La Città di Gattinara, insieme all’Enoteca Regionale era presente in questa significativa occasione che segna l’inizio di un anno molto importante per il territorio. «Un risultato raggiunto grazie alla sinergia con la Regione Piemonte, l’Associazione delle Città del Vino, i 20 Comuni Città del Vino del Gran Monferrato e Alto Piemonte e avviato lo scorso 4 luglio nella suggestiva e prestigiosa cornice del Parlamento Europeo a Bruxelles con il riconoscimento del nostro territorio a capitale del vino 2024», aggiungono i due amministratori locali.

Grande soddisfazione naturalmente della Regione Piemonte che dalle parole dell’Assessore Regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa, esprime particolare entusiasmo.

«Per il mondo vitivinicolo il Piemonte è un importante punto di riferimento grazie alla pluralità di vitigni, doc e docg di eccellenza e questo risultato raggiunto da un progetto di coesione territoriale tra AltoPiemonte - Gran Monferrato da un segno di maturità per una promozione che sicuramente apre una strada per una grande strategia di marketing per i tempi futuri».