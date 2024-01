Garlasco (PV): presentata la stagione 2024 del teatro Martinetti di Garlasco

“Cinque appuntamenti, da gennaio a maggio per un programma teatrale variegato, adatto a tutte le età - spiega il consigliere comunale con delega alla Cultura, Riccardo Invernizzi – e avvieremo una proficua collaborazione con il cantautore di casa, Rosalino Cellamare, in arte Ron, che sta seguendo da vicino il primo spettacolo del 20 gennaio e che potrebbe usare il Martinetti per le prove del suo imminente tour nazionale nei teatri”.

Gli spettacoli inizieranno sabato 20 gennaio, alle 21.15, con gli autori Bruno Gambarotta e Claudio Porchia, che illustreranno una «divertente e curiosa storia» dei primi 25 anni del Festival della canzone italiana, meglio noto come Festival di Sanremo. La serata sarà impreziosita dalle canzoni eseguite dagli allievi del laboratorio di musica “Una città per cantare”, fondata e coordinata da Ron. Ingresso libero.

Il secondo appuntamento (sabato 3 febbraio, alle 21.15) vedrà sul palco la compagnia filodrammatica mortarese “I riso e amaro”, guidata dalla regista Marta Comeglio.

Sabato 9 marzo a Garlasco arriverà Leonardo Manera (pseudonimo di Leonardo Antonio Bonetti), comico, cabarettista, attore e conduttore radiofonico che presenterà lo spettacolo comico “Homo modernus”.

Domenica 21 aprile, alle 17, un classico dell’opera: Il Barbiere di Siviglia di Rossini. Sul palco del Martinetti salirà l’associazione Corale Vivaldi, con la direzione artistica di Gianmarco Moncalieri.

L’ultimo appuntamento è in cartellone sabato 18 maggio, alle 21.15, con il gruppo folk pavese Fiö d’la nebia, affiancato da Walter Vai.