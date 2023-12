"Antica Fonderia Mazzola" 11° tra i luoghi del cuore Fai: al progetto 22mila euro

C'è anche l'Antica Fonderia di campane Achile Mazzola 1403 di Valduggia tra i siti piemontesi che verranno sostenuti dal Fai: grazie a 17.457 voti raccolti dal comitato “Fonderia Achille Mazzola 1403”, il progetto di valorizzazione si è piazzato all'11° posto della classifica nazionale del censimento 2022.

Nel paese, famoso per aver dato i natali a Gaudenzio Ferrari, la fabbricazione di campane della Fonderia Mazzola è stata effettuata in maniera artigianale dagli inizi del '400 fino a pochi anni fa. Fino alla fine dell'800 tutti i passaggi per la preparazione delle campane, compresa la fusione in bronzo, venivano realizzati direttamente di fronte alle chiese per le quali venivano prodotte. La prima testimonianza della produzione Mazzola è l'antica campana della chiesa di Luzzogno nel Verbano Cusio Ossola, su cui è incisa la data “1475” sormontata dal marchio della Fonderia.

I segreti della produzione artigianale hanno continuato a essere tramandati di padre in figlio, fino a Roberto Mazzola, che ha chiuso l’attività nel 2004. Nell'arco di sei secoli vennero fuse circa 35.000 campane che andarono in tutto il mondo: Cina, America, Australia ed Africa. La più grande mai fusa fu di 42 quintali e 50 chili per la Consolata di Torino nel 1940.

Il progetto di valorizzazione, sostenuto da FAI e Intesa Sanpaolo, permetterà la creazione di un carillon di 9 campane a uso didattico per tramandare la tradizione campanaria.

Le campane verranno fuse con la stessa tecnica utilizzata dai Mazzola, con gli antichi fregi e con le sagome originali in possesso del museo, offrendo così la possibilità di avvicinarsi alla musica campanaria, soprattutto attraverso un progetto mirato ai bambini e alle scuole. Quella della fabbricazione di campane della Fonderia Mazzola è un’antica tradizione che è stata portata avanti secondo la tecnica artigianale, dagli inizi del Quattrocento fino a pochi anni fa.