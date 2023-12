MY ORGANICS in 4 mila saloni

La cura dei capelli e la spinta a ribaltare i canoni tradizionali dell’hairstyling sono stati il punto di partenza della storia di successo decennale di Sma con i suoi prodotti MY ORGANICS. Fondata nel 2012 da Alessandro e Alberto Lievore che vantavano una lunga esperienza nel campo della cura dei capelli grazie ad una storica tradizione di famiglia, oggi Sma è un’azienda dai più alti standard di qualità e filiera sostenibile, con una rete globale di distributori e un entourage di oltre 4 mila saloni in 23 paesi nel mondo. MY ORGANICS utilizza materie prime di altissima qualità e preziosi ingredienti naturali, certificati biologici o biodinamici che apportano ricercate e inedite proprietà alle formule dei prodotti. Un’azienda che per la cura dei capelli e della pelle ha un numero piuttosto ampio di referenze, addirittura una linea di prodotti completamente vegana, realizzata con ingredienti di origine naturale fino al 98,75% delicata e lenitiva per donare capelli morbidi e lucenti, indicata per l’uso quotidiano. (g.n.)