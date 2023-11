Il Gruppo Marazzato a “Disegnare il futuro”, forum sull’innovazione di Italia Economy

Quali sono le prospettive di sviluppo di un’industria che deve confrontarsi con le esigenze e le priorità dettate dalla corsa alla sostenibilità? Il forum “Disegnare il futuro” realizzato da Italia Economy cerca di dare una risposta a questo interrogativo e nella sua terza tappa, che ha avuto come teatro il Talent Garden Fondazione Agnelli in Via Giacosa a Torino nella giornata di mercoledì 22 novembre, si è concentrato sulla situazione del Piemonte, dove negli ultimi anni si è assistito a una crescita della ricerca in campi che vanno dalla farmaceutica al turismo alla robotica, all’agroalimentare fino al welfare e alla social economy.

All’incontro, caratterizzato da una numerosa partecipazione di ospiti istituzionali e di aziende, è intervenuto come relatore Alberto Marazzato, direttore generale e responsabile del marketing strategico del Gruppo Marazzato, realtà leader nei servizi ambientali chiamata a dare il proprio contributo all’evento in rappresentanza di un territorio e di un tessuto industriale più che mai attivi e propositivi.

Allo stesso Gruppo Marazzato si deve il coinvolgimento di altri relatori tra cui Nicola Benvenuti, presidente del gruppo Facility dell’Unione Industriali di Torino, Barbara Ruffino, Professoressa associata presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino, e Paolo Pari, fondatore della startup Digisky.

Tra gli altri relatori erano presenti, per le istituzioni, Andrea Notari, presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte che ha patrocinato l’evento, Gerardo Gatto presidente di CSVnet Piemonte – charity partner dell’evento, Barbara Graffino, co-founder e ceo di Talent Garden Fondazione Agnelli – partner tecnico, Il rettore del Politecnico Guido Saracco, il presidente del Club degli Investitori Piemonte Giancarlo Rocchietti.

Tra i rappresentanti delle aziende si è invece potuto contare sulla presenza di Stefano Piccin, CEO di Astrospace Srl, Daniela Scaramuccia, responsabile Servizi di Consulenza per il Settore Pubblico e Sanità IBM Italia, Paolo Attanasio, CEO di Polaris Engineering che è partner del roadshow, Roberto Marsella, vincitore del premio Business Angel dell’anno 2023, Matteo Rossi Sebaste, amministratore delegato di Golosità dal 1885 Srl, e Mirella Ferrero (presidente di Osai AS Spa).

L’evento è stato completato da un dossier finale che ha raccolto scenari e i punti di vista illustrati e descritti dei diversi attori delle filiere. Questa iniziativa è organizzata e gestita da Italia Economy, società benefit e start up nel settore editoriale articolata su un sistema multicanale che comprende periodici e siti web, canali social, eventi, servizi e iniziative di e-commerce organizzate e coordinate su base regionale per focalizzare e coinvolgere le realtà attive sul territorio di ciascuna regione.