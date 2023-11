Serie A, risultati e classifica dell’11^ giornata

L’Inter continua a vincere e ad allungare in classifica grazie al bel successo a Bergamo per 1-2 contro l’Atalanta; non basta alla Dea il solito Scamacca. Tiene il passo la Juventus, che con grande fatica si impone in trasferta contro la Fiorentina per 0-1 grazie al primo gol in prima squadra di Miretti. Cade invece il Milan, che addirittura a San Siro perde 0-1 contro l’Udinese: decisivo nel secondo tempo il rigore di Pereyra. Resiste il Napoli, vincente per 0-2 nel derby contro la Salernitana.

Grande momento del Bologna, che davanti ai propri tifosi ha la meglio sulla Lazio per 1-0 grazie al gol di Ferguson. Successo in extremis poi della Roma, che all’Olimpico riesce ad imporsi nel finale per 2-1 in rimonta sul Lecce: Lukaku prima sbaglia il rigore e poi segna nel recupero la rete decisiva. 3 punti pesanti anche per il Torino, che vince in casa per 2-1 sul Sassuolo con i gol di Sanabria e Vlasic.

Rimane invece in una posizione di classifica complicata l’Empoli, che cade in trasferta per 2-1 contro un Frosinone in forma: primi gol in stagione per Cuni e il giovane Ibrahimovic. Dà poi continuità al successo di settimana scorsa il Cagliari, che vince anche questo weekend sempre per 2-1 stavolta sul Genoa: decisivo il gol di Zappa nel secondo tempo. 3 punti infine anche per il Monza, che in trasferta a Verona supera con merito per 1-3 l’Hellas.

Per chi fosse interessato a maggiori dettagli e statistiche interessanti, può trovarli sul sito di scommesse 1win.

I risultati dell’11^ giornata di Serie A

Bologna – Lazio 1 – 0

Salernitana – Napoli 0 – 2

Atalanta – Inter 1 – 2

Milan – Udinese 0 – 1

Verona – Monza 1 – 3

Cagliari – Genoa 2 – 1

Roma – Lecce 2 – 1

Fiorentina – Juventus 0 – 1

Frosinone – Empoli 2 – 1

Torino – Sassuolo 2 – 1

La classifica dell’11^ giornata di Serie A

Inter 28

Juventus 26

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma 17

Fiorentina 17

Monza 16

Lazio 16

Frosinone 15

Torino 15

Lecce 13

Genoa 11

Sassuolo 11

Udinese 10

Cagliari 9

Verona 8

Empoli 7

Salernitana 4

Il programma della 12^ giornata di Serie A

Sassuolo – Salernitana: venerdì 10 novembre ore 18.30

Genoa – Verona: venerdì 10 novembre ore 20.45

Lecce – Milan: sabato 11 novembre ore 15.00

Juventus – Cagliari: sabato 11 novembre ore 18.00

Monza – Torino: sabato 11 novembre ore 20.45

Napoli – Empoli: domenica 12 novembre ore 12.30

Fiorentina – Bologna: domenica 12 novembre ore 15.00

Udinese – Atalanta: domenica 12 novembre ore 15.00

Lazio – Roma: domenica 12 novembre ore 18.00

Inter – Frosinone: domenica 12 novembre ore 20.45