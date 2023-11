Ecomondo, Marazzato accoglie il ministro Pichetto Fratin

Il 7 novembre, giornata inaugurale della 26ª edizione di Ecomondo, fiera della transizione ecologica, Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica sarà ospite allo stand del Gruppo Marazzato, azienda leader nel settore dei servizi ambientali.

Martedì 7 novembre, in occasione della sua visita istituzionale alla fiera Ecomondo di Rimini, rassegna internazionale dedicata alle tecnologie e alle soluzioni per la bonifica, la salvaguardia dell’ambiente e la green economy, il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin sarà ospite allo stand del Gruppo Marazzato.

L’incontro si svolgerà nel pomeriggio di martedì 7 novembre, giornata inaugurale della manifestazione, nello spazio espositivo dell’azienda vercellese, leader nei servizi ambientali e da poco premiata da Deloitte come Best Managed Companies in ambito di eccellenze piemontesi.

Ad accogliere il ministro Pichetto Fratin allo Stand 302-203 – Padiglione C1 ci sarà Alberto Marazzato, General Manager e responsabile del marketing strategico del Gruppo Marazzato, che nelle giornate successive prenderà parte anche al convegno “Verso un programma nazionale per la simbiosi industriale: prospettive e opportunità per l’Italia”, organizzato dal Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo con i partner di ENEA e SUN (Symbiosis Users Network) dove presenterà la nuova edizione dell’osservatorio italiano del mercato dei rifiuti speciali Wastudy.