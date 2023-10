Il sistema di "Notifiche digitali" di Gattinara premiato a livello nazionale

Grazie al sistema d "notifiche digitali" il Comune di Gattinara di aggiudica il secondo posto nazionale nel Premio Innovazione e Sviluppo Next Generation, promosso da Anci Piemonte con la collaborazione di ANFoV e di Anci Nazionale, con l’obiettivo di valorizzare i progetti portatori d’innovazione, secondo le direttive del programma Next Generation UE e del PNRR.

La premiazione è avvenuta nell’ambito della 40a Assemblea nazionale di Anci nazionale, nella prestigiosa cornice della Fiera di Genova.

All’edizione di quest’anno si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, Gattinara ha ottenuto un successo più che lusinghiero ottenendo il secondo posto assoluto grazie all’innovativo progetto “Notifiche digitali e alfabetizzazione digitale” e aggiudicandosi un contributo da 6.500 euro.

Il progetto di Gattinara, selezionato tra centinaia di progetti presentati, è il primo del Piemonte e in Italia ad attivare un servizio di invio notifiche digitale (compresa la gestione dei provvedimenti sanzionatori dei tributi e dei verbali di provvedimenti) che abbatte i costi, la stampa e velocizza la gestione delle comunicazioni tra l’ente e i cittadini. Il tutto su una piattaforma digitale che realizza uno degli obbiettivi specifici del PNRR e, come aggiungono i rappresentati del comune alla premiazione “contribuisce in modo significativo alla diffusione della cultura dell’innovazione e dell’alfabetizzazione digitale”.

Alla premiazione erano presenti il sindaco, Maria Vittoria Casazza, e il vicesindaco, Daniele Baglione, che hanno commentato con soddisfazione questo importante risultato: «L’Assemblea Nazionale di Anci ha rappresentato un contesto ideale per premiare e far conoscere i migliori e innovativi progetti di digitalizzazione, ma anche per scambiare idee e proposte concrete su come migliorare sempre più i servizi per i cittadini. Ringraziamo per questo importante risultato, che vede il Comune di Gattinara secondo assoluto, ma primo del Piemonte e in Italia ad attivare un servizio di invio notifiche digitale la dottoressa Donatella Caruso che ha ideato e seguito con dedizione e passione tutto il progetto».

Il premio, rivolto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici, vuole valorizzare i progetti in fase di attivazione o già attivi che siano portatori d’innovazione realizzando le direttive del programma Next Generation UE e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. All’edizione di quest’anno si sono candidate 121 realtà pubbliche da tutta Italia, per un bacino potenziale di cittadini coinvolti di 11 milioni di persone.

I progetti vincitori sono stati valutati da una commissione formata da 10 commissari selezionati tra esperti di comunicazione, innovazione e progettazione per la pubblica amministrazione delle molte e qualificate realtà che sostengono l’iniziativa. I temi principali che hanno caratterizzati i progetti vincitori riguardano una diffusa apertura verso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, soprattutto per la gestione di apparati amministrativi e di soccorso.