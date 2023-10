Gioco online e offline: cresce ancora la spesa in Piemonte

Il settore dei giochi, sia online che fisico, sta vivendo già da tempo un periodo di crescita significativa in tutta Italia, con il Piemonte che si colloca tra le regioni più attive in tal senso. Come recentemente osservato da uno studio realizzato su base regionale dal Cnr, infatti, nel corso del 2021, i piemontesi si sono mostrati particolarmente interessati al gioco, con una spesa in crescita sia nei casino fisici che, soprattutto, sulle piattaforme online. Ecco tutti i dettagli.

Gioco in Piemonte: i casino digitali superano quelli fisici

A fronte di un generalizzato interesse verso il mondo dei giochi di casino, i piemontesi mostrano un certo apprezzamento per la possibilità di utilizzare i propri passatempi preferiti via web. Il dato è confermato dagli ultimi studi effettuati su base regionale, che parlano di una spesa media di 958 euro nel gioco online, contro i 644 euro di investimento nelle sale fisiche, un valore che evidenzia come le piattaforme digitali siano ormai la prima scelta per gli appassionati che, da PC e da mobile, possono accedere facilmente alle diverse tipologie di svago.

Un altro dato interessante emerso dallo studio è quello relativo alla differenza geografica nella distribuzione dei giocatori. Le città del Piemonte settentrionale, dove la disponibilità economica è maggiore, attirano infatti il maggior numero di giocatori rispetto alle aree rurali o montane. Per esempio, l'area del Verbano-Cusio-Ossola registra un numero di giocatori significativamente superiore rispetto al Cuneese e alla parte occidentale del Torinese.

Il boom delle piattaforme di gioco online

Il trend di crescita delle piattaforme che permettono di giocare online sembra ormai inarrestabile e riguarda tutto il Paese: solo nel primo semestre di quest'anno, infatti, il valore complessivo della spesa nazionale per i giochi di casino digitali è stata stimata in oltre 1.139 milioni di euro, un dato che fa il paio con un'offerta sempre più ampia e diversificata da parte degli operatori del settore.

La possibilità di avere subito a portata di mano i propri giochi preferiti semplicemente connettendosi da desktop o da mobile ha infatti spinto un numero sempre più alto di utenti verso l'apertura di almeno un account di gioco, una scelta che non riguarda più solo gli appassionati storici ma anche tanti curiosi che in questo modo possono dilettarsi con i vari svaghi senza particolari vincoli. Questa opzione, tra l'altro, è sempre più in voga anche in quelle fasce della popolazione tradizionalmente più lontane dalla tecnologia, grazie soprattutto alla diffusione dei dispositivi mobili che hanno reso molto più facile e accessibile l'uso dei giochi anche a chi non mostra particolare dimestichezza con il digitale.

Tutto ciò si traduce in una crescita a 360 gradi, che da un lato coinvolge un pubblico via via più ampio e dall'altro invoglia le società di settore a investire costantemente sulla qualità della propria proposta. Le piattaforme specializzate mettono infatti a disposizione cataloghi sempre più ampi, che spaziano dai grandi classici dei giochi di carte come poker e blackjack fino alle più moderne slot machine basate su tecnologia Megaways, il tutto con un livello di protezione dei dati ormai altissimo.

Quali prospettive per i casino online

I dati positivi per il settore del gaming vanno letti anche in funzione di quelle che potrebbero essere le prossime evoluzioni di un comparto a elevato contenuto tecnologico. Se in questi anni, infatti, la crescita è stata costante, non è difficile prevedere un ulteriore avanzamento dell'industria ludica dovuto all'introduzione e al perfezionamento di nuove interessanti tecnologie. Pensiamo, per esempio, a come la realtà virtuale potrà rendere l'esperienza di gioco ancora più coinvolgente attraverso la piena immersione nell'atmosfera della sala, o ancora alle prossime evoluzioni delle applicazioni di intelligenza artificiale, già in uso sulle piattaforme online ma pronte a migliorare ulteriormente il loro contributo in termini di personalizzazione delle proposte e di aumento dei livelli di sicurezza.

Insomma, un percorso in pieno divenire che promette di portare i giochi online e, in particolare, i casino, verso un futuro ancora più ricco di soddisfazioni.