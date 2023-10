Un Natale ‘Infinito’ a Forio, sull’Isola d’Ischia. Ecco Ferreri, Clementino e Prezioso con 100 eventi

La volontà di proporre un format innovativo, capace di rompere schemi consolidati e di lanciare un messaggio chiaro al mercato turistico, quello di un territorio vivo anche nel periodo natalizio. Parte dal TTG di Rimini (fiera turistica tra le più apprezzate d’Eiuropa che anche quest’anno ospita operatori e addetti ai lavori provenienti da ogni parte d’Italia e del mondo) il cammino del Natale “infinito”, promosso e organizzato dal Comune di Forio, col territorio che sarà caratterizzato da spettacoli e momenti di intrattenimento dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024. Il sipario è calato questa mattina in occasione della conferenza stampa che ha visto protagonista la Regione Campania con l’ente locale rappresentato dall’assessore al Turismo Jessica Maria Lavista.

Sarà un Natale mai visto prima e tutto da vivere: ogni giorno eventi dislocati in ogni angolo del paese, con tre appuntamenti già destinati a lasciare il segno: si parte l’8 dicembre nella suggestiva via Marina (icona, con i suoi locali, della movida e del divertimento sull’isola d’Ischia) con “Che luce sia”. In programma l’accensione delle luminarie natalizie seguite dal concerto di Giusi Ferreri, cantautrice che dal 2008 ha sfornato hit e tormentoni estivi a ripetizione e che attualmente è una delle voci più apprezzate del panorama musicale italiano. Il 22 dicembre, in occasione della Notte Bianca, toccherà al rapper Clementino conquistare il pubblico con la sua energia. Ma Forio saluterà anche il 2023 e darà il benvenuto al nuovo anno con un veglione da brividi che avrà come special guest DJ Prezioso, disk jockey, produttore discografico e conduttore radiofonico, insomma una vera “star” della dance music. Ma i “main event” non sono finiti e nei prossimi giorni saranno annunciate ulteriori sorprese. Un capitolo a parte meritano le luminarie natalizie, sulle quali il Comune di Forio ha puntato in maniera decisa: l’allestimento e la dislocazione in ogni angolo del territorio consentiranno al visitatore di vivere e muoversi dentro un’emozione e di cogliere appieno l’atmosfera natalizia: l’intento è quello di trasformare queste installazioni artistiche in un brand turistico da consolidare negli anni a venire. Ritornando al cartellone di eventi che sarà ufficializzato nei prossimi giorni, lo stesso prevede un viaggio tra folklore, tradizioni, artigianato, mercatini caratteristici, artisti da strada, visite guidate ed escursioni, intrattenimento per giovani e meno giovani, appuntamenti legati al culto, gastronomia e tanto altro in un caleidoscopio di emozioni e suggestioni davvero unico.

«Sin dal momento del mio insediamento – spiega il sindaco di Forio, Stanislao Verde - abbiamo puntato forte sulla volontà di lavorare nell’ottica di destagionalizzare i flussi turistici, e l’isola d’Ischia ha molte frecce al proprio arco per potervi riuscire. Acque termali dalle straordinarie qualità, un clima mite ed un fascino difficile da descrivere anche nel periodo invernale. L’auspicio è che il cartellone di eventi natalizi trasformi Forio in una “capitale” dell’intrattenimento e che possa fungere da attrattore turistico ma questa iniziativa andrà nel segno della continuità. L’obiettivo è quello di trasformare il Natale in una opportunità per il mercato delle vacanze, aprendo di fatto nuovi orizzonti all’ospitalità foriana e isolana». Del ricco programma di eventi natalizi a Forio ha parlato anche l’assessore al Turismo Jessica Maria La Vista alla fiera TTG in corso di svolgimento a Rimini: «Lo sforzo compiuto dall’amministrazione è stato notevole, l’obiettivo è chiaro: dare un segnale e lavorare nell’ottica di riuscire a far sì che il turismo a Forio e sull’isola d’Ischia non resti più un fenomeno che almeno nei grandi numeri rimanga compresso al periodo di alta stagione. Crediamo di aver varato un cartellone di tutto rispetto ma questo è solo l’inizio»