Le azioni da svolgere nei primi mesi di vita del cane: tutto ciò che c’è da sapere

Una delle gioie più grandi che si possa ricevere è quella di prendere con sé un cucciolo di cane da crescere. Ciò vale per qualsiasi animale, ma in particolare, come è risaputo, i cani sono i migliori amici dell’uomo. Si crea un rapporto speciale tra uno o più padroni e il piccolo, tanto che quest’ultimo diventa parte integrante della famiglia. Nel momento in cui in casa c’è un animale nei suoi primi mesi di vita, allora è necessario prendere le giuste precauzioni per svolgere tutte le azioni essenziali al suo benessere. Per approfondire: ecco tutto ciò che c’è da sapere a riguardo.

Veterinario e registrazione del pedigree

Prima di tutto, quando si ha in casa un cane di razza pura, diventa obbligatorio a norma di legge registrare il suo pedigree. In cosa consiste? Si tratta di un documento il cui scopo è certificare la discendenza dell'animale, specie se si ha intenzione di iscrivere il cucciolo - una volta adulto - alle mostre canine o alle gare. Lo stesso dicasi per un eventuale accoppiamento e conseguente allevamento di altri cuccioli, futuri figli del proprio. Per poter svolgere le procedure necessarie, bisogna rivolgersi all’Associazione di razza nazionale.

In secondo luogo, è indispensabile prendersi cura della salute del cucciolo, e quindi bisogna monitorarne le condizioni regolarmente. Per far ciò, ci si deve rivolgere ad un veterinario esperto andando in visita con il cane nel suo studio, così che egli possa svolgere il ciclo di vaccinazioni. Queste ultime hanno l’obiettivo di proteggere il cucciolo dalle malattie più comuni tra i cani e gli animali in generale, ma ciascun programma di vaccinazioni è in realtà basato sul cane stesso. Inizialmente si avrà anche bisogno di alcuni consigli utili sull’alimentazione e la pulizia, dunque il veterinario risulta essere una guida a dir poco essenziale.

La giusta alimentazione e la cura generale

Per poter permettere al proprio cucciolo di crescere correttamente nei primi mesi di vita, è importante assicurarsi che il cane segua la giusta alimentazione. Il discorso si lega inevitabilmente alle cure del veterinario, il quale saprà indicare le dosi e la tipologia di ingredienti che il piccolo può o non può mangiare. In ogni caso, il dottore terrà in considerazione fattori quali la razza e le dimensioni, anche perché ogni cane ha delle esigenze nutrizionali differenti.

Inoltre, ci si può affidare a un toelettatore specializzato se non al veterinario stesso per le cure generali del proprio cane. Se invece si ha personalmente del tempo, è preferibile svolgere queste mansioni da sé in quanto viene a saldarsi il legame tra padrone e animale domestico. Nella categoria delle cure generali rientrano il taglio delle unghie e una regolare spazzolatura del manto peloso. Infatti, delle unghie eccessivamente lunghe possono causare problemi di mobilità al cane, mentre i peli possono essere soggetti alla formazione di tappeti e all’attacco di insetti fastidiosi. Ma la spazzola serve anche per rimuovere i nodi.

Addestramento e socializzazione

L’addestramento è fondamentale per un cucciolo, in quanto può imparare sin da subito moltissime azioni finalizzate al suo benessere psicofisico. Si può ricercare un centro apposito all’interno del proprio territorio; se si abita in Piemonte, una buona opzione è contattare Canislupus asd, un centro cinofilo in provincia di Vercelli. Si tratta di una struttura in cui si tengono delle vere e proprie puppy class. Qui il cane potrà apprendere i comandi di base, come ‘seduto’, ‘zampa’, ‘vieni qui’, ‘riportalo’ e così via.

Inoltre, presso il centro cinofilo, sono disponibili corsi specifici dedicati al miglioramento dell'olfatto del cane. Questi corsi seguono itinerari olfattivi particolari ed efficienti, mirati a potenziare la capacità del cane di individuare oggetti basandosi sul loro odore. Infine, tramite queste varie e ottime esperienze, il cucciolo in questione potrà imparare al meglio a socializzare con gli altri cani, evitando di sviluppare disagi o fastidi legati alla presenza dei suoi simili o di persone estranee.