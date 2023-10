Come far durare di più le tue extension per ciglia: consigli utili

Le extension per ciglia sono un trattamento estetico piuttosto diffuso che consiste nel migliorare la lunghezza, lo spessore e la pienezza delle ciglia naturali. Il processo è molto semplice e prevede l'applicazione di singole ciglia sintetiche associate a ciascuna ciglia naturale, mediante una colla.

In questo modo, si crea uno sguardo più voluminoso e accattivante, il quale dà l'impressione di ciglia più lunghe e piene. Ovviamente, le extension volume per ciglia devono essere applicate da una mano esperta, così da non compromettere la funzionalità e la durata.

Tuttavia, una volta eseguito il trattamento, è importante prendersene cura in prima persona facendo attenzione a non strofinare l’occhio, a non utilizzare dei prodotti detergenti troppo aggressivi o dimenticare di far controllare ogni tanto l’attaccatura delle ciglia dall’estetista che ha eseguito il servizio.

Perché è importante prendersi cura delle extension per ciglia?

Le extension per ciglia sono tipicamente realizzate in materiali sintetici: sono disponibili in varie lunghezze, curvature e spessori per soddisfare i diversi risultati di look richiesto.

Il trattamento è piuttosto diffuso poiché elimina la necessità di usare il mascara o il piegaciglia tutti i giorni e, di conseguenza, consente di risparmiare tempo durante la routine di bellezza.

Malgrado ciò, l’applicazione richiede cura e manutenzione adeguate. Per esempio, non si devono usare prodotti a base di olio vicino agli occhi per non diminuire la forza adesiva della colla. Oltretutto, bisogna astenersi dallo sfregare le ciglia, anche quando possono creare un certo fastidio.

Nondimeno, durante le prime quarantotto ore dall’applicazione non vanno bagnate le ciglia, così da non compromettere la forza adesiva e lasciare che la colla si leghi in toto alle ciglia naturali. Va da sé che durante quel tempo vanno evitati anche i trattamenti con il vapore, la sauna o l’appuntamento con la piscina.

Infine, è importante prestare attenzione a come si dorme: se appoggiamo il viso direttamente sul cuscino, rischiamo di piegare o deformare le ciglia. Invece, dormire sulla schiena o utilizzare una federa di seta o di raso scansa un eventuale sfregamento o lo schiacciamento delle ciglia durante il sonno.

Consigli pratici per la manutenzione delle extension

Come abbiamo visto, la manutenzione delle ciglia è minima eppure dobbiamo avere l’accortezza di non fare certi errori. Lo strofinamento e l’umidità sono i nemici numero uno poiché indeboliscono il potere adesivo della colla e causano la caduta delle ciglia sintetiche.

Per pulire il viso e gli occhi dobbiamo quindi usare un detergente neutro come quello proposto sul sito di Kalentin, il quale sotto forma di mousse è studiato per la pulizia quotidiana, libera da ingredienti che possano rovinare le extension.

Una volta deterso il viso non dimentichiamoci di spazzolare ogni giorno le ciglia ma non con il mascara, bensì usando uno scovolino pulito. Questo movimento aiuta a mantenere le ciglia separate, affinché non si aggroviglino o si formino dei grumi.

Difatti, per mantenere la forma e la curvatura delle extension, è importante evitare il piegaciglia e l'uso di un mascara waterproof. Entrambi i prodotti rischiano di spezzare le ciglia. Piuttosto, utilizziamo un mascara a base d'acqua se sentiamo il bisogno di aggiungere volume o definizione.

A questo proposito, si consiglia di effettuare dei ritocchi ogni poche settimane per mantenere la pienezza e la lunghezza delle ciglia naturali, che si staccano e crescono. Questa accortezza ci permette di colmare eventuali lacune o sostituire le ciglia che potrebbero essere cadute naturalmente.

Per concludere, possiamo annoverare le extension per ciglia come un trattamento estetico di applicazione di ciglia sintetiche alle ciglia naturali, le quali consentono di ottenere uno sguardo da cerbiatta senza dover ricorrere al mascara o al piegaciglia.

Tuttavia, una cura ed una manutenzione adeguate sono essenziali per garantire la longevità delle extension. Difatti, adottando un approccio delicato e consapevole, possiamo assicurarci un risultato longevo, al netto di continui ritocchi.