Cassa scongiurata per i lavoratori Sigifer: al lavoro per tre mesi, ma in altre ditte

Cassa integrazione scongiurata per i lavoratori Sigifer che, almeno fino al 31 dicembre, saranno al lavoro e pieno stipendio: 53 andranno alla CLF SpA, 10 presso Uniferr Srl, un meccanico alla Promofer Srl, un autista alla Fer Rent Srl. Continueranno a lavorare per la Sigifer, percependo il proprio stipendio, 8 impiegati e 1 capo cantiere. Ci sono poi 2 lavoratori in Albania, mentre 3 sono dimissionari.

E' questo l'esito dell'accordo sottoscritto giovedì mattina nel corso di un incontro che si è svolto nella sede Ance di Alessandria.

«In attesa che si faccia piena chiarezza sulla strage di Brandizzo, oggi abbiamo conseguito un importante risultato per gli altri 79 lavoratori dell’azienda di Borgo Vercelli», si legge in una nota sindacale diramata da Feneal Uil Torino.

Nonostante la decisione di Rfi di sospendere alla Sigifer le autorizzazioni per lavorare sulle linee ferroviarie, i dipendenti riescono a evitare la cassa integrazione.

«Come FenealUil siamo soddisfatti per il risultato raggiunto in maniera unitaria - dice il segretario generale, Giuseppe Manta -, ma ora ci attendiamo un’accelerazione nelle indagini sulla strage ferroviaria di Brandizzo e che si avvi presto il processo penale. Ci auguriamo anche che si possano celebrare nei prossimi giorni i funerali delle cinque vittime e che Rfi metta rapidamente mano alla revisione dei Protocolli sulla sicurezza ferroviaria, come FenealUil ha chiesto nell’incontro dello scorso 19 settembre a Roma al quale ho partecipato».

Il sindacato chiede a Rfi che, nel protocollo nazionale, venga inserita una nuova procedura per i lavori sulle linee ferroviarie che metta al primo posto la sicurezza sul lavoro, preveda una verifica delle retribuzioni e contribuzioni delle ditte subappaltatrici e favorisca le imprese che non hanno avuto incidenti e infortuni.