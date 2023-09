Necrologie: tutto quello che c'è da sapere

Quando parliamo di necrologie parliamo dei necrologi dei defunti, e praticamente stiamo parlando dell'annuncio nella morte di qualcuno che può essere stampato in un giornale o anche pubblicato online e teniamo presente che gli stessi hanno una storia e una tradizione antica, e addirittura si pensa che venissero utilizzati già ai tempi degli antichi romani.

All'interno degli stessi dovranno esserci le informazioni biografiche in primis ma anche l'elenco dei familiari che salutano in un certo senso la persona che non c'è più e danno tutte le informazioni che servono alla cittadinanza per quanto riguarda le visite, e l'organizzazione di cerimonie funebri e funerali.

Molte persone giustamente si chiedono per quanto riguarda l'origine della parola e teniamo presente che ha un’origine latina, ed è collegata al termine opitus che significa incontrare o andare verso la prima morte e soprattutto questa parola ha anche un antico termine francese che significa cadere o morire.

Se andassimo a parlare con le varie imprese di pompe funebri perché sono sempre loro che poi si occupano di qualsiasi cosa che riguarda il funerale necrologi inclusi, che c'è una certa differenza tra un necrologio e un avviso di morte, anche se ci sono pure delle somiglianze tra le due.

Prima di tutto un avviso di morte è molto più breve di un necrologio dove invece ci sono molte più informazioni biografiche e può essere anche condiviso dopo la morte di una persona, a differenza di un avviso di morte che semplicemente spiega i fatti senza entrare nel merito delle informazioni biografiche e soprattutto è anche molto breve e lo si utilizza per notificare beni a beneficiari e creditori.

Mentre come accennavamo già sopra un necrologio ha altri obiettivi perché a parte informare, vuole anche e soprattutto onorare un individuo che non c'è più potendo annotare anche varie informazioni relative al memoriale, e ancora di più vale se parliamo di persone famose rispetto alle quali ci potrebbe essere un interesse della popolazione a sapere se c'è la possibilità di visitare la salma.

In generale sono pubblicati on-line e stampati sui giornali locali, mentre sono stampati sui giornali nazionali se la persona che è morta era molto famosa.

Sono varie le cose che possiamo scrivere all'interno di un necrologio

Come dicevamo nel titolo di questa seconda parte e come abbiamo già ampiamente descritto nella prima possiamo scrivere varie cose all'interno di un orologio e da questo punto di vista ci potremmo fare aiutare e ci potremmo far consigliare della nostra impresa di pompe funebri di riferimento.

Generalmente le imprese in questo settore si contraddistinguono per avere al proprio interno dei professionisti che hanno una formazione solida alle spalle e soprattutto hanno la giusta esperienza, le giuste competenze e la necessaria empatia per poter aiutare i loro clienti rispetto a qualsiasi bisogno possono avere per l’organizzazione di un funerale, ben comprendendo che gli stessi stanno vivendo un momento drammatico, e hanno bisogno di un supporto pratico per potersi concentrare sulla gestione del loro dolore emozionale, che sarà di sicuro lancinante.