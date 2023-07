Violento temporale di grandine nel Novarese. Danneggiato anche un aereo in volo

E’ stata soprattutto la grandine a creare problemi nel Novarese nella tarda mattinata di oggi. I chicchi di ghiaccio, di dimensioni ragguardevoli, si sono abbattuto su tutto il medio e alto novarese, da Bellinzago a Oleggio a Caltignaga e su tutta la bassa Valsesia, da Briona a Carpignano Sesia a Fara Novarese, dove sono stati colpiti anche diversi vigneti. La grandine del novarese ha creato problemi anche al traffico aereo in partenza da Malpensa. Un Boeing 767-300 della Delta Airlines 185 decollato dall'aeroporto di Malpensa alle 12.50 con destinazione New York mentre transitava subito dopo il decollo nei cieli del novarese, è stato colpito da una pesante grandinata, che ha causato gravi danni all’aeromobile che rendevano impossibile di procedere sulla rotta prevista. Il jet è stato così deviato su Roma Fiumicino, dove è atterrato alle 13.55 senza problemi ulteriori.

In altre zone della provincia dove non c’è stata la presenza della grandine, le forti piogge hanno creato allagamenti: così per esempio nella zona di Momo e più a est, nella Valle del Ticino a Cameri.

Nel capoluogo il temporale molto intenso delle 13,30 ha creato solo qualche difficoltà alla circolazione. Su Novara un primo acquazzone si era verificato intorno alle 7.

Una terza ondata di temporali, particolarmente intensi, è attesa per questa sera tra le 19 e le 20.