Trasforma la tua esperienza professionale in crediti universitari così potrai ottenere la laurea in modo più rapido

Hai scelto di abbandonare gli studi per lavorare e adesso non riesci a fare uno scatto nella tua carriera? UNItalia ti consente di riprendere i tuoi studi e realizzare il tuo sogno di laurearti e diventare dottore! Non sprecare tempo, sfrutta la tua esperienza professionale trasformandola in crediti universitari! Se hai una comprovata esperienza lavorativa, UNItalia ti offre l'opportunità di ottenere il massimo riconoscimento dei crediti CFU. Il sistema di valutazione dell'esperienza professionale si basa su "crediti" che vengono assegnati per ogni corso e lavoro completato, sia accademico che extra-accademico, come quello professionale. Questo servizio è pensato per i lavoratori e i professionisti che desiderano acquisire una formazione avanzata. UNItalia ti guiderà verso una ripresa e conclusione degli studi più veloce di quanto tu possa immaginare.

Cos'è UNItalia?

UNItalia è una società specializzata nel fornire assistenza ai lavoratori e neodiplomati nella scelta del percorso di studi universitari. Grazie alla collaborazione con diversi Atenei, UNItalia è in grado di valutare opportunità specifiche per coloro che hanno accumulato esperienza lavorativa, offrendo la possibilità di convertirla in crediti formativi. Le recenti riforme universitarie offrono opportunità interessanti e incentivi per i lavoratori che desiderano riprendere o completare il percorso di studi interrotto. L'opportunità offerta da UNItalia di supportare coloro che desiderano completare gli studi, sia per ambizione personale che per necessità di avanzamento professionale, risiede nella competenza nel valorizzare anni ed esperienze lavorative trasformabili in crediti formativi validi per diversi percorsi universitari. L'esperienza di UNItalia si dimostra nella capacità di massimizzare l'utilizzo del tuo patrimonio professionale, che può avere un valore tangibile in determinati settori accademici. Il servizio di tutoring fornito da UNItalia è perfetto per orientarsi tra le varie offerte universitarie online.

Quali settori professionali sono interessati?

In particolare, questa opportunità è rivolta a professionisti operanti in diverse categorie come ragionieri, geometri, bancari, impiegati pubblici, periti, assicuratori, promotori finanziari, agenti, consulenti, giornalisti, quadri, dirigenti, imprenditori, militari e addetti alle forze dell'ordine. Grazie al sistema di studio a distanza telematico proposto da UNItalia, puoi continuare a gestire la tua attività senza dover abbandonarla. UNItalia ti offre un percorso formativo personalizzato che riconosce i crediti universitari per l'esperienza professionale che hai acquisito. UNItalia ti aiuta a orientarti nella scelta del percorso universitario più adatto alle tue aspettative o al tuo background professionale. Avrai la possibilità di selezionare tra Lauree specialistiche che si adattano alla tua carriera professionale in corso che potranno essere integrate con i crediti formativi acquisiti dalla tua esperienza lavorativa.

Se hai ancora dubbi o domande, non esitare a contattare UNItalia. Un team di esperti saprà rispondere a tutte le tue richieste e supportarti nella scelta migliore del tuo percorso di studi per la tua carriera o impiego.