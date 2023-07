Come infoltire i capelli: scopri come si può fare e i benefici

Uno dei problemi comuni di uomini e donne è come infoltire i capelli. Non a caso, la scienza e le nuove tecnologie hanno fatto dei passi da gigante per risolvere questo tipo di problematica. Ad oggi esistono diverse tecniche di infoltimento dei capelli, che è bene conoscere prima di approcciarsi a un professionista del settore.

La perdita improvvisa di capelli dovuta a cause naturali, genetiche o indotte, pone subito il quesito su come infoltire i capelli e se è possibile farlo per mezzo di interventi invasivi o non invasivi. Ebbene, entrambe le metodologie sono applicabili. A propendere per una scelta rispetto a un’altra è la situazione fisiologica del capello e la preferenza personale del soggetto coinvolto.

Le tecniche di infoltimento di maggior successo prevedono l'aumento della densità dei capelli su una determinata area del cuoio capelluto. Pertanto, si possono ricevere dei trattamenti topici per infoltire una parte diradata dello scalpo, dei trattamenti laser per stimolare la crescita dei bulbi piliferi e, di conseguenza, aumentare il flusso sanguigno, o il tradizionale trapianto di capelli per ottenere una soluzione definitiva e invasiva.

In qualsiasi caso si intenda agire è bene essere a conoscenza delle soluzioni proposte dai professionisti. In questo modo si può fare una scelta consapevole e maggiormente indirizzata verso i nostri risultati desiderati. Inoltre, va considerato che sarà necessario intervenire a cadenza regolare affinché la parte trattata appaia il più naturale possibile.

Quali sono le tecniche più diffuse? Come infoltire i capelli?

Quando si tratta di infoltire i capelli, nel mercato trovano applicazione diverse tecniche. Uno dei metodi più utilizzati è la tecnica topica, la quale prevede l'applicazione di vari prodotti direttamente sul cuoio capelluto per promuovere la crescita dei capelli e infoltire quelli esistenti. Questi prodotti contengono in genere ingredienti come il minoxidil o finasteride, noti per stimolare i follicoli piliferi e favorire la crescita di nuovi capelli.

La tecnica topica è spesso preferita da chi cerca una soluzione non invasiva e conveniente per il diradamento dei capelli. Malgrado ciò, i risultati variano a seconda dell'individuo e la costanza nell'uso di questi prodotti è fondamentale per vedere miglioramenti nell’infoltimento.

A differenza, la tecnica laser utilizza la terapia laser a basso livello per stimolare la crescita e la formazione dei follicoli piliferi. La luce laser penetra nel cuoio capelluto, stimolando il flusso sanguigno e l'apporto di sostanze nutritive agli stessi.

La soluzione può portare addirittura a un ispessimento dei capelli. La tecnica laser è considerata sicura e indolore, perciò non invasiva, sebbene siano necessarie diverse sedute e una certa costanza nel trattamento.

Il trapianto di capelli è la tecnica tradizionale per gli individui con una perdita significativa di capelli o aree calve. Questa procedura chirurgica prevede il prelievo di follicoli piliferi da un'area donatrice (in genere la parte posteriore della testa) e il loro trapianto nelle aree diradate o calve.

I follicoli piliferi trapiantati continuano a crescere naturalmente nella loro nuova posizione, dando vita a capelli più folti e pieni. Il trapianto di capelli è un'operazione considerata invasiva ma fornisce risultati duraturi.

Benefici e considerazione sul trattamento

Tutte e tre le tecniche elencate necessitano di una progettazione realizzata secondo le esigenze del paziente. Non a caso, l’infoltimento dei capelli così come la medicina estetica devono coincidere con una visione olistica.

Per questo è necessario affidarsi a un professionista del settore. In primis, per una questione di rispetto della salute e delle norme igieniche. In secondo luogo per migliorare la propria autostima e la sicurezza di interagire con le altre persone.

Difatti, il trattamento deve andare a coprire alla perfezione il diradamento affinché il cambiamento appaia naturale e non artefatto. Per ottenere questo risultato servono delle mani esperte, capaci di immaginare il risultato finale prima ancora che questo si materializzi.

Pertanto, l’infoltimento dei capelli parte da uno studio preventivo, in grado di individuare i punti deboli del bulbo pilifero e le possibili variazioni a seguito del trattamento. Come ben sappiamo, l’estetica riveste un aspetto essenziale nei rapporti sociali e lavorativi e non può essere sottovalutata.

L’approccio proattivo da parte di chi si sottopone a questo tipo di trattamento è essenziale per garantire un esito soddisfacente. Non lesinare sulle domande o sulle aspettative, poiché l’infoltimento dei capelli deve apparire come un processo naturale e connaturato ai singoli desideri, ma solo se si ha una visione chiara di ciò che si vuole ottenere.