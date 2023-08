Erba sintetica: i vantaggi per chi ha un cane in casa

Avere un cane domestico porta spesso le persone a prendere in considerazione l'installazione di erba sintetica nel loro giardino e ciò perché questo prodotto è ideale per creare un'area dedicata al proprio animale domestico in modo da evitare che il cane rovini il prato naturale o scavi buche.



L’erbetta sintetica per il giardino è facile da pulire e igienizzare, in quanto non assorbe i liquidi e non trattiene gli odori; grazie a questo vantaggio, è possibile evitare la formazione di batteri e cattivi odori all'interno della propria abitazione.



Inoltre, l' erba sintetica è molto resistente e durevole nel tempo; può sopportare senza problemi le intemperie, i raggi del sole e l'usura provocata dal continuo passaggio del cane sopra di essa.



Per scegliere il tipo di erba sintetica più adatto alle proprie esigenze è importante considerare alcuni fattori come la dimensione dell'area in cui verrà installata, il budget a disposizione e la qualità del prodotto.

Erba sintetica: come scegliere la tipologia adatta in presenza di cani e gatti

Tenendo presente le esigenze dei proprietari di cani e gatti, molte persone si preoccupano per la durabilità dell'erba sintetica, la possibile presenza di insetti e parassiti e la manutenzione.

Grazie all'alta qualità dell'erba sintetica, queste preoccupazioni possono essere affrontate e superate con successo.

Ecco alcuni degli aspetti positivi da considerare:

1. Resistenza del filo d'erba

La struttura del filo d'erba sintetico è stata progettata per essere resistente allo schiacciamento e all'usura. Il suo particolare profilo assicura che le fibre dell'erba mantengano la loro forma e resistano allo schiacciamento anche dopo che il proprio amico peloso si è riposato sulla superficie per un periodo di tempo prolungato. In questo modo, il prato appare sempre in perfette condizioni e le fibre d'erba tornano prontamente alla loro posizione verticale senza subire danni.

2. Resistenza al cammino

L' erba sintetica è in grado di resistere bene al cammino e alle corse dei cani, grandi o piccoli. Tuttavia, per assicurare una durata ancora maggiore, si potrebbe optare per un intaso con una maggiore quantità di sabbia nel caso in cui si possieda un cane di grossa taglia o un animale che ama correre e muoversi molto. Questo rinforzo aiuta l'erba sintetica a resistere ancora meglio al movimento e allo spostamento delle fibre.

3. Resistenza allo strappo

Alcuni proprietari di cani potrebbero essere preoccupati che i loro amici pelosi possano afferrare e strappare l'erba artificiale con i loro denti. Tuttavia, la maggior parte di questi prodotti è stata progettata per resistere a questo tipo di azioni.

4. Resistenza agli scavi

I cani amano scavare e questo può causare la distruzione di un prato naturale. L'erba sintetica, invece, è progettata per resistere anche a questi tentativi. Il filo d'erba sintetico è in grado di sopportare la pressione delle zampe del cane, mantenendo la sua integrità senza danneggiarsi.

Erba sintetica e cani: una perfetta combinazione

L'erba sintetica rappresenta una soluzione eccellente anche per risolvere problemi di igiene e per un'applicazione sicura su varie superfici, come terrazze e balconi.

La sua conformazione è studiata per simulare accuratamente quelle di un prato naturale, garantendo morbidezza e sicurezza durante il gioco e la corsa dei nostri amici a quattro zampe.

Uno dei vantaggi dell'erba sintetica è che si evitano le orme di terra e di fango all’interno della casa; in questo modo l'igiene migliora notevolmente sia all'esterno che all'interno dell’abitazione, non essendoci più la necessità di rimuovere continuamente impronte di sporco dai pavimenti.

Inoltre, è possibile installare l'erba sintetica anche su superfici come cemento o piastrelle; ciò consente di creare un'area verde anche in assenza di un giardino tradizionale, rendendo l'ambiente più piacevole e confortevole per gli animali da compagnia.

Anche per chi vive in città o in appartamenti, questa soluzione permette di offrire ai propri cani uno spazio verde su terrazzi, balconi e tetti abitabili.

Uno dei problemi principali per i cani che giocano in giardini con prati naturali è il rischio di contrarre zecche, pulci e altri parassiti che si nascondono nell'erba.

Per contrastare questo pericolo, l'installazione dell'erba sintetica rappresenta un'efficace soluzione: essendo un ambiente poco attraente per questi insetti, l'erba sintetica è anche facilmente lavabile e igienizzabile in pochissimo tempo, garantendo un giardino pulito e sicuro per il vostro amico peloso.

In questo modo, potete proteggere anche il vostro amico a quattro zampe dai funghi e dalle altre minacce alla salute.

Erba sintetica: pulizia e manutenzione

La pulizia dell'erba sintetica richiede poche operazioni semplici e di rapida esecuzione.

In caso di bisogni del cane sul prato sintetico, basta rimuovere immediatamente i residui con un panno o carta assorbente e lavare l'area con acqua pulita.

Per macchie più ostinate o cattivi odori, si può utilizzare un detergente specifico per prati sintetici per cani, assicurandosi che non contenga sostanze nocive ai nostri amici animali.

Per mantenere il prato sempre in ottime condizioni, si consiglia di rimuovere periodicamente eventuali foglie, aghi di pino e altri residui vegetali con un semplice rastrello o una scopa.

Se una zona del prato risulta più utilizzata di altre, è possibile "pettinare" il manto erboso con il rastrello per preservarne l'aspetto ordinato.