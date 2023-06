Coinbase avverte la febbre dei meme: Le migliori monete Meme da comprare nel 2023: PEPE, SHIB e

In un'era in cui NASDAQ riconosce le monete meme e Coinbase, l'exchange di criptovalute più significativo, dichiara la domanda di monete meme a un apice "non visto dall'apice del mercato rialzista nel 2021", è chiaro che siamo in mezzo a una moneta meme rivoluzione.

Di conseguenza, stiamo assistendo alla congestione della rete e all'aumento delle commissioni di transazione, ma non preoccuparti. Se sei un investitore esperto, è ora di salpare per il meme-iverse.

Consentici di guidarti attraverso questo mare selvaggio, mettendo in luce le monete migliori sull'orlo dell'enorme richiesta, principalmente Pepe Coin, Shiba Inu e le straordinarie Caged Beasts. Leggi le migliori monete meme del 2023.

Pepe Coin: the underdog that's Up 7.000%, senza l'approvazione di Elon Musk

Pepe Coin, privo di valore intrinseco o utilità, si erge come la moneta meme più degna di meme, basata sulla blockchain di Ethereum. Nonostante la sua mancanza di fondamentali, entro due settimane dal suo lancio, Pepe Coin si è assicurata un posto tra le prime 100 criptovalute per capitalizzazione di mercato, classificandosi alla 70esima posizione, secondo CoinMarketCap.

Questa incredibile ondata è alimentata dal meccanismo deflazionistico di Pepe Coin, in cui una frazione di token brucia a ogni transazione. Questa strategia non solo genera scarsità, ma aumenta anche il valore dei token rimanenti nel tempo. Inoltre, il suo sistema unico di allocazione delle entrate distribuisce una frazione di ogni transazione tra gli attuali proprietari di token, incoraggiando un coinvolgimento sostenuto e investimenti duraturi.

Shiba Inu: andare oltre Meme-Dom?

Shiba Inu mira a qualcosa di più e può essere coniata la moneta meme più innovativa. Sta creando una soluzione di ridimensionamento di livello 2, sviluppando un metaverso e promettendo costantemente nuove innovazioni Web3. Inoltre, viene accettato come forma di pagamento da diverse aziende rispettabili.

Shibarium, il livello 2 di Shiba Inu, è progettato per ottimizzare le reti blockchain elaborando transazioni off-chain più veloci, più economiche e più private, pur continuando a fare affidamento sulla sicurezza della blockchain sottostante.

Insieme, web3 e Shibarium aspirano a consentire un metaverso decentralizzato e un ecosistema di gioco. Si prevede che il lancio di Shibarium allevierà lo stress sull'infrastruttura blockchain, migliorando sostanzialmente il coinvolgimento degli utenti nei regni del metaverso e delle applicazioni di gioco.

Caged Beasts: il nuovo sfidante

Caged Beasts (BEASTS) è una criptovaluta all'avanguardia che sta trasformando il settore finanziario con il suo pionieristico concetto di "liquidità in gabbia". Contrariamente ai token tradizionali, Caged Beasts (BEASTS) enfatizza la trasparenza, promuovendo la fiducia e l'integrità all'interno del suo ecosistema.

Caged Beasts è orientato a rilasciare concetti rivoluzionari e tecnologie dirompenti che mettono in discussione lo status quo dei sistemi finanziari. Con "Caged Liquidity", hanno reinventato la finanza, sottolineando la trasparenza, la sicurezza e il decentramento.

Ciò che distingue Caged Beasts è la sua struttura sicura, con un impressionante 75% di fondi saldamente bloccati fino alla data di rilascio. Questo token guidato dalla comunità sfida le norme finanziarie convenzionali e accentua il decentramento, aprendo la strada al futuro della finanza decentralizzata. Sei pronto ad avventurarti in questa nuova frontiera degli investimenti?

Entrare nella rivoluzione delle monete meme

La rivoluzione delle monete meme offre opportunità entusiasmanti, con Pepe Coin e Shiba Inu in testa. Ma non trascurare Caged Beasts: il suo approccio dirompente alla finanza promette di riscrivere le regole.

Queste monete non riguardano solo l'umorismo di Internet; rappresentano una nuova era finanziaria, una rivoluzione negli investimenti. Non sederti in disparte: cogli l'opportunità, tuffati nell'universo delle meme coin e assisti in prima persona alla trasformazione del panorama finanziario.

Leggi tutto Caged Beasts:

Sitoweb: https://cagedbeasts.com

Twitter: https://twitter.com/CAGED_BEASTS