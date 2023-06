Gare, gare e ancora gare: tantissimi atleti di Valdigne Triathlon impegnati in Italia e nel mondo FOTO

A Montesilvano in Abruzzo il 10 e l’11 giugno 2023 si sono disputati i Campionati italiani Giovanili di Aquathlon (con l’assegnazione dei titoli Nazionali per le categorie Junior, Youth b e Youth A), la Coppa Italia di Triathlon (sempre per JU-YB-YA) e gare del Trofeo Italia Sviluppo per le categorie dei Giovanissimi, con più di 2.000 partenti nella due giorni di gare.

Ottima l’organizzazione di Forhans Team, e sempre coinvolgente lo speaker Dario “Daddo” Nardone che ha profuso cronache e informazioni per tutta la durata dell’evento. I primi a scendere in gara nei Campionati Italiani di Aquathlon sono stati gli Junior (2500m run, 1000m swim, 2500m run) per i colori di Valdigne Triathlon buone gare di Enea Demarchi e Giacomo Gangi rispettivamente 46° e 51° al traguardo.

Tra le Youth B (1200m run, 500m swim, 1200m run) un grande ritorno ai risultati pre-infortunio per la biellese Costanza Antoniotti che festeggia l’argento italiano. Per lei gara equilibrata con una seconda e terza frazione di rilievo assoluto. Molto positivi i piazzamenti delle torinesi Silvia Turbiglio (24°), Ludovica Sabbia (36°), Alice Col (38°) della parmense Fosca Boldrocchi (39°) e della biellese Carlotta Freguglia (41°), a testimonianza di un grande risultato per il Team.

Al maschile buona “race” per i torinesi Filippo Col (39°), Marco Sabbatini (80°) e Filippo Gai (122°). Tra gli YA (750m run, 400m swim, 750m run) Lorenzo Gatti ha tagliato il traguardo al 37° posto, 91° il biellese Matteo Micheletti e 112° l’astigiano Kasian Giacobone. Tra le femmine YA, molto buona la gara della ligure Ginevra Scalvo (autrice di un’ottima frazione di nuoto) che coglie l’11° posto, 12° l’arquatese Erica Pordenon (autrice di un gran recupero nella terza frazione) e della parmense Asia Baistrocchi, 29°.

Nel pomeriggio è andata in scena la kermesse di gare riservate ai Giovanissimi del Trofeo Sviluppo Italia (tra i più giovani non viene assegnato il Titolo Italiano ma è previsto questo prestigioso Trofeo). Nella categoria Ragazzi, 27° il biellese Federico Cagnin, seguito dai torinesi Giovanni Durando (47°) e Pietro Ciccarelli (57°). Al femminile numerosissima partecipazione per i colori verde-turchese-oro, belle gare e ottimi piazzamenti per Cecilia Lorenzoni (15°) sempre tra le migliori, per la torinese Chiara Gai (29°), per le biellesi Caterina Pinna (37°), Martina Cigolini (54°), la ligure Giada Sclavo (56°), le biellesi Giulia Ferrari (62°) e Cecilia Melicar (76°) in un tripudio di body di color verde al traguardo.

Tra gli Esordienti è giunta la strepitosa prova di Thomas Zecchini, il biellese indomito, nel lungo rettilineo finale ha recuperato diverse posizioni, nonostante la perdita di una scarpa al giro di boa dell’ultima run. Il novello “Cenerentolo” ha così festeggiato l’argento nel Trofeo Italia Sviluppo per la soddisfazione di Coach Beatrice Lanza, lo ha seguito ancora con un’ottima prestazione il torinese Marco Turbiglio che ha così colto il 12° posto assoluto.

Domenica per le categorie “Giovani” era prevista la gara di Coppa Italia, tra gli Junior, prova di alto livello per Enea Demarchi (35°) seguito dal vigevanese Giacomo Gangi al 67° posto. Tra le YB si è dovuta registrare la defezione di Costanza Antoniotti per un infortunio patito il giorno precedente, ci ha pensato Silvia Turbiglio a non farla rimpiangere con una bellissima gara, per lei 9° posto assoluto, con una gran bike, belle “race” di Ludovica Sabbia (25°), Carlotta Freguglia (31°), Fosca Boldrocchi (32°) e Alice Col (36°).

Al maschile 52° posizione per Filippo Col, 94° per Filippo Gai e 97° per Marco Sabbatini. Tra le YA bellissima gara di Asia Baistroccchi, che con tre frazioni di alto profilo, ha conquistato il 14° posto, 31° Ginevra Sclavo. Tra i maschi YA, 48° posizione per Lorenzo Gatti (primo dopo il nuoto), 70° Matteo Micheletti e 98° Kasian Giacobone. Nel Trofeo Italia Sviluppo di Triathlon, tra gli Esordienti molto bravi con due ottime posizioni finali Thomas Zecchini (8°) e Marco Turbiglio (11°). Tra le Ragazze, un gran bel numero di piazzamenti di rilievo, Cecilia Lorenzoni (nonostante la perdita di una scarpa che l’ha costretta a 2 km di run molto difficili) ha conquistato il 22° posto, seguita dalle ottime Caterina Pinna (25°) e Chiara Gai (29°).

In una gara dai numeri da record molto positive Martina Cigolini (52°), Giulia Ferrari (57°) e Giada Sclavo (62°), tutte nella prima metà della classifica. Nella categoria Ragazzi si sono presentati praticamente insieme sul traguardo, dopo una bella competizione, Pietro Ciccarelli (27°), Giovanni Durando (28°) e Federico Cagnin (29°).

Sabato 10 giugno a Idro nel lungo Week End del Triathlon “Terribile” (previsti Sprint, Olimpico e Medio molto duri), nella gara Sprint valida per il Circuito Triathlon Italiano, grandi gare per Marco Lorenzon (5° assoluto, per lui uno swim perfetto), decisamente positivo il rientro del novarese Nicolò Fontana 10° assoluto. Settimo posto tra gli S2 e 72° posizione per il valdostano Leonardo Vairetto. Domenica 11 giugno si è disputato il Triathlon Olimpico, famoso per il suo percorso bike estremamente duro, vittoria assoluta per il cuneese Guglielmo Giuliano che con la seconda e terza frazione di alto livello sportivo ha posto il suo sigillo alla vittoria.

A Bellaria Igea Marina domenica 11 giugno si è disputato il Triathlon Olimpico, nonostante una rovinosa caduta in bike quando era nel gruppetto di testa, 9° posto assoluto per Giacomo Mazzolin. Oro tra gli M7 per un immenso Michele Vanzi all’ennesima vittoria di categoria. A Rapperswill (CH) si è disputato domenica 11 giugno il classico 70.3 del Circuito IM, grande prestazione per il Coach biellese Stefano Massa che ha conquistato l’ennesima qualifica a un Mondiale del Circuito IronMan, ha conquistato infatti la “slot” per partecipare ai Mondiali di “Mezzo IM” a Lathi in Finlandia a fine Agosto.

Molto buona la gara del veronese Andrea Polito che ha chiuso la dura gara in poco più di 6h. A Cagnes sur Mer (FRA) era previsto il 70.3 del Circuito Challenge, in preparazione all’IM di Nizza l’ha disputato la torinese Tiziana Squizzato che ha trionfato nella categoria F50-54 conquistando anche la qualifica per i Mondiali 70.3 Challenge… e meno male che era un allenamento! In Belgio, sabato 10 giugno, per il Circuito XTERRA, grande prestazione nella gara Full per il lecchese Michele Bonacina, 1° tra gli italiani, al 9° posto assoluto; domenica nella gara Short Track, 7° al traguardo, piazzamento che gli consente di mantener la 4° posizione in Europa.

Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi al prossimi appuntamenti con le gare giovanili regionali e importanti appuntamenti italiani e internazionali.