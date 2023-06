“Vicini alle imprese nei mercati esteri”. Confindustria e BPER Banca incontrano a Novara il mondo dell’export (Video)

Il 31 maggio presso la sede Confindustria a Novara si è tenuto un importante incontro in cui BPER Banca, Confindustria Novara, Vercelli e Valsesia si sono confrontati con le aziende che operano sui mercati esteri, approfondendo nello specifico il tema “Incassi e pagamenti internazionali: il credito documentario. Casi pratici”.

Gli esperti di commercio internazionale di BPER hanno illustrato alle imprese esportatrici gli strumenti di pagamento e garanzia più efficaci per contenere il rischio di mancato pagamento nelle vendite verso l’estero.

"Questo è il primo evento organizzato insieme a BPER Banca per approfondire degli aspetti estremamente tecnici che riguardano i pagamenti e le compensazioni in campo internazionale" - queste le parole di Olivetta Federici, Responsabile Area Politiche Economiche di CNVV, che prosegue - "E' il primo di una serie di eventi, perchè le nostre province di Novara e Vercelli hanno la peculiarità di avere un tasso molto elevato di esportazioni in ogni parte del mondo e il consenso delle aziende ci ha dimostrato come questo tema sia particolarmente sentito".

"Le nostre aziende sono votate all'internazionalizzazione ed esportano per determinati settori quasi il 90% di ciò che producono" - interviene Filippo Sarasso, Responsabile Internazionalizzazioni CNVV - "di conseguenza è molto importante dare loro degli strumenti per riuscire a rispondere alle difficoltà che possono incontrare nel quotidiano, soprattutto per quanto riguarda gli strumenti di pagamento e i rischi che devono essere valutati prima di intraprendere percorsi commerciali in alcuni paesi. Più di 150 aziende associate e non hanno partecipato all'incontro e per noi è molto importante avere queste risposte da parte delle aziende per proseguire in questo percorso quotidiano di aiuto e supporto alle aziende che esportano".

"Quello di oggi è un incontro molto importante su un territorio, quello di Novara, Vercelli e Valsesia, in cui il Gruppo ha investito sensibilmente. Per noi è strategico perchè è il secondo polo produttivo del Piemonte, caratterizzato da una grande dinamicità dal punto di vista economico sociale e produttivo. Un territorio competitivo , organizzato per distretti e caratterizzato da un fil rouge, l'essere orientato all'esportazione" - aggiunge Rosalia Spagnarisi, Responsabile Imprese Nord Ovest di BPER Banca, che prosegue - "Noi su questo territorio vogliamo fare la nostra parte, stare al fianco delle imprese che hanno iniziato un percorso di internazionalizzazione, che lo vogliono consolidare o che sono ai primi passi. Siamo una banca solida che ci permette di erogare credito ed essere un vero partner per le imprese del nostro territorio. Abbiamo inoltre un approccio specialistico e sia con la conoscenza del mercato che con la visione strategica cerchiamo di dare alle aziende soluzione tailor made. Aggiungiamo poi la consulenza approfondita, erogata con figure centrali come gestori corporate e small business. Facciamo consulenza con i nostri gestori ma sulle tematiche dell'internazionalizzazione ai gestori corporate e small business affianchiamo gli specialisti estero, figure chiave preparate sia tecnicamente che commercialmente su tutti i servizi del comparto estero e sulle dinamiche del mercato internazionale, in grado di essere dei consulenti affidabili nell'ambito dell'internazionalizzazione".

Giuseppe Aimi, Direttore Territoriale Nord Ovest BPER Banca conclude - "Dopo anni di diverse operazioni straordinarie che hanno visto la nostra banca raggiungere dimensioni importanti a livello nazionale, finalmente anche in Piemonte siamo riusciti ad avere una massa critica che ci permette di offrire i nostri servizi in modo completo ad aziende e famiglie. Con l'ultima operazione fatta, attraverso l'acquisizione di Carige, di coprire in maniera compiuta il territorio regionale e soprattutto nelle province di Novara e Vercelli riusciamo a raggiungere i clienti in maniera agevole.

Quello che BPER Banca ha sempre cercato di fare in tutti i suoi anni di storia è stato cercare un contatto diretto con i suoi clienti per presentare al meglio le opportunità che un grande Gruppo come il nostro può dare agli operatori economici.

Il senso della nostra presenza qui finalmente in maniera completa e compiuta ci permette di poter dare anche al territorio di Novara e Vercelli quelli che sono i nostri servizi insieme ai nostri gestori e ai colleghi che seguono quotidianamente l'attività dei nostri clienti."