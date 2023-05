Cadono calcinacci: Vigili del Fuoco al lavoro

Nel tardo pomeriggio di giovedì, intorno le 18.30, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta a Gattinara a seguito della segnalazione di caduta calcinacci da una balconata in una zona molto frequentata di corso Garibaldi. A supporto e in collaborazione della squadra di Varallo è intervenuta una squadra volontaria di Romagnano che col proprio cestello ha potuto operare alla rimozione di tutti i calcinacci che ancora gravavano pericolosamente sulla via, tutto il tratto interessato dall'intervento è stato messo in sicurezza e riaperto alla viabilità.