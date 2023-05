Masterclass dedicato alla carne al laboratorio “Egogusto”

Dopo il successo riscontrato con il corso dedicato alla preparazione della pasta, Coverfop propone

un nuovo percorso, questa volta dedicato alla carne. Il corso sarà un concentrato di tecniche e lavorazioni che permetteranno di imparare e trattare tutti i tipi di carne. Carni bianche e carni rosse, pollame, selvaggina e carni suine; imparare a scegliere il taglio di carne per valorizzare al meglio una ricetta; arrosti e stufati, cotture al forno e in casseruola, marinature, cotture veloci, carni farcite; correggere i difetti di preparazione; cottura senza spreco: questo e tanto altro!

Il corso è adatto a tutti gli appassionati che desiderano migliorare le proprie conoscenze gastronomiche e al tempo stesso migliorare le proprie capacità ai fornelli.

Gli incontri previsti saranno 4, due sere alla settimana (lunedì e mercoledì) dalle 19.30 alle 22.30. Il costo previsto è di € 135,00. Le lezioni si svolgeranno al laboratorio didattico “Egogusto”,

attrezzato, presso Villa Paolotti a Gattinara

Per iscrizioni e informazioni si può contattare la segreteria di Coverfop al numero 0163 835819 oppure via mail scrivendo a gattinara@coverfop.it