Contributi a fondo perduto per migliorare la propria attività

Cresce l’attenzione per il primo bando in favore delle imprese finanziato dal Distretto del Commercio di Gattinara. Nato nel 2021 su impulso della Regione Piemonte e per volontà del Comune di Gattinara e dell’Ascom Confcommercio provinciale, il Distretto è un’organizzazione volta allo sviluppo economico del territorio attraverso svariate linee d’intervento che vanno dal marketing ai lavori pubblici, dai contributi alle imprese al decoro urbano.

Le politiche vengono finanziate tramite appositi bandi della Regione che ogni Distretto cerca di aggiudicarsi, com’è accaduto già in due occasioni per quello di Gattinara. Una parte sostanziale di queste risorse, 109.846,66 euro, è stata stanziata per un intervento molto concreto a favore delle imprese locali: contributi a fondo perduto con un cofinanziamento pubblico del 90%.

Grazie a queste risorse i commercianti e altri esercizi di prossimità potranno sostenere spese di cui necessitano accollandosi solamente una piccola parte del costo. Ascom e Comune di Gattinara hanno organizzato un apericena, al quale sono invitate tutte le imprese di Gattinara, durante il quale verrà presentato il bando, le sue regole, le voci di spesa ammissibili e sarà possibile approfondire ogni aspetto utile a spendere al meglio queste risorse. L’evento, offerto da Ascom, si terrà il 13 aprile, a partire dalle ore 19.30, all’Albergo Dimora del Barone in corso Valsesia 238.

«Si aprono nuove opportunità per le attività commerciali attive nell’area del Distretto Urbano del Commercio di Gattinara. Con questo strumento - spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - intendiamo rilanciare l’impegno dell’Amministrazione comunale a sostegno del commercio locale, a cui riconosciamo un ruolo chiave per la riqualificazione urbana e la vitalità del territorio. Mettiamo a disposizione un aiuto concreto per andare incontro alle diverse esigenze, di realtà presenti nel perimetro del Distretto. Confidiamo davvero che questa opportunità venga colta appieno, perché la valorizzazione dei nostri commercianti ha una funzione strategica in un’ottica di maggiore competitività degli esercizi di vicinato e di un’offerta integrata nel Distretto».

«Il bando è un’opportunità molto interessante per lo sviluppo e il miglioramento delle attività commerciali – commenta la presidente della delegazione Ascom di Gattinara Lucia Crosa – e questo incontro sarà la giusta occasione per approfondirla insieme. La nostra Associazione e le istituzioni hanno fatto un bel lavoro nel portare queste risorse sul territorio, ora spetta alle imprese cogliere l’occasione nel migliore dei modi».