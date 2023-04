Classifica serie A: la corsa alla Champions League 2023-2024

Se la lotta per lo scudetto sembra essere già persa in partenza tra le altre favorite, con il Napoli che sbaraglia tutti da inizio campionato e porta ben 16 punti di distacco dalla seconda in classifica, per quanto riguarda l’accesso alla Champions League non è ancora detta l’ultima parola. E se il primo posto è già occupato dagli azzurri, ne rimangono altri tre liberi, con altre tre squadre italiane che potrebbero aggiudicarsi la possibilità di scontrarsi con le più forti europee. A giudicare dalle ultime notizie di sport, il quadro generale non è per niente già definito, anzi: tutto può ancora succedere.

Champions League, quali squadre ci possono andare quest’anno

La situazione Champions per la stagione 2023-2024 è una delle più incerte di sempre, e sta procedendo con grande lentezza a causa della carenza di vittorie nette. Se la Lazio ha ottenuto almeno due vittorie importanti ultimamente, contro il Napoli al Maradona e durante il derby di Roma finito 1-0 per gli aquilotti, non si può dire lo stesso delle altre favorite in corsa per il campionato più importante d’Europa. Secondo i vari siti di statistiche e quote per le scommesse per la Champions, infatti, mostrano pareggi e le sconfitte che si stanno registrando tra le prime in classifica (eccezion fatta per il Napoli) non permettono di indicare chiaramente quali siano le favorite.

Abbiamo l’Inter, per esempio, che ha perso contro la Juventus, contro lo Spezia e anche contro la Fiorentina recentemente; ma anche per il Milan la situazione non è delle migliori, con le ultime partite perse in modo schiacciante contro la Fiorentina e l’Udinese, e con un pareggio verso la Salernitana che poteva essere l’occasione di rivalsa che serviva. I rossoneri sono riusciti però nella grande impresa impossibile di sconfiggere il Napoli durante l’ultimo scontro, anche se gli azzurri gliel’hanno reso piuttosto facile, giocando con poca motivazione. Questa potrebbe rappresentare l’occasione del Milan di avvicinarsi ad un posto in Champions League.

Anche l’Atalanta non è messa bene in ottica Champions, e tantomeno per la corsa allo scudetto: la Dea non vinceva una partita dal match contro la Lazio dell’11 febbraio e, dopo aver collezionato una sfilza di sconfitte e un pareggio contro l’Udinese, ha finalmente conquistato i 3 punti contro l’Empoli sfidandolo in casa propria. Questo, però, non è sufficiente a tranquillizzare la squadra: servono altre due vittorie per rimanere in gara, e Aprile dovrà essere un mese ben giocato se l’Atalanta vorrà davvero raggiungere la Champions League.

Occasione per la Juve, con o senza i -15

Dall’Inter all’Atalanta, comunque sia, nessuna squadra si è ancora assicurata la possibilità di sfidare le big d’Europa nella competizione continentale più importante che c’è. È anche a causa di questa situazione incerta e della penuria di vittorie nette da parte delle squadre in alto nella classifica che la speranza per la Juventus di tornare in Champions sta infiammando i tifosi, che adesso ci credono di nuovo.

E la Juve, al contrario del Milan, sta riuscendo anche ad approfittare del periodo di stallo delle altre squadre, come possono dimostrare le notizie e le ultime partite giocate. Ottime la vittoria contro la Sampdoria, e soprattutto quella conquistata nello scontro con l’Inter: questi punti hanno rappresentato non solo una volontà di ripartenza, ma anche uno spiraglio di luce verso la Champions League per la vecchia signora. Nonostante la penalizzazione a causa della questione plusvalenze, che vede attribuire -15 punti alla Juventus, la squadra bianconera potrebbe davvero riuscire a sbaragliare i club che le stanno sopra e assicurarsi un posto in Champions League anche quest’anno.

Per come verte la situazione attualmente, comunque, non è ancora detto chi occuperà gli altri tre posti del campionato europeo UEFA, ma il primo è certo: il Napoli sta giocando una serie A da prima pagina, e non può in nessun modo non raggiungere le massime europee quest’anno.