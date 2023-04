Abbigliamento dell'esercito italiano, le proposte outlet di Militaria

Militaria conferisce parecchio spazio all’abbigliamento dell’esercito italiano. Riconosce nei capi che si ispirano alle nostre forze armate un asset strategico, un elemento di attrazione per chi vuole vestire alla “moda militare”.

E d'altronde l’abbigliamento dell’esercito italiano ha il suo fascino. Esprime una certa eleganza, un ideale di forza, e non ha nulla da invidiare a quello delle altre forze armate.

Vale la pena approfondire e presentare alcune delle proposte più interessanti. Prenderemo in considerazione soprattutto l’offerta di abbigliamento dell’esercito italiano outlet, e quindi venduta a prezzi di favore.

Abbigliamento dell’esercito italiano, l’offerta di Militaria

Prima di descrivere l’offerta di Militaria, è bene parlare dell’abbigliamento in uso dall’esercito italiano, individuare alcuni caratteri ricorrenti. Tanto per cominciare, viene privilegiato il verde militare, occasionalmente intervallato da elementi camouflage. Non è un dettaglio di poco conto: queste caratteristiche rendono i capi di abbigliamento affini allo stile casual o comunque compatibili con gli outfit più creativi. Il tutto, sia chiaro, senza compromettere l’eleganza di fondo.

Ad ogni modo, cosa offre Militaria? Elencare tutti i capi sarebbe impossibile, quindi ci limitiamo a presentare quelli di maggior successo.

Giaccone impermeabile dell'esercito italiano. E’ un giaccone capace di esprimere una certa eleganza ma anche una spiccata praticità. La presenza di spalloni rinforzati rende la figura più imponente e la slancia.

Mimetica Desert Somalia. Una mimetica stile deserto particolarmente comoda e in grado di esaltare la figura, soprattutto nei fenotipi esili.

Maglione dell'esercito italiano. Altro capo molto comodo, che si caratterizza per un bel verde militare, per una vestibilità sostanzialmente universale, adatta anche alle attività non militari . Le spalle sono rinforzate con della stoffa, in modo da rendere più imponente la silhouette.

Sahariana dell'esercito italiano. Capo particolarmente elegante, ma che presenta una vestibilità anche in relazione ai contesti urban. Il colore esprime una certa vivacità, benché non si allontani dai canoni classici.

Impermeabile dell'aeronautica militare. Non solo esercito, ma anche aeronautica nell'offerta di Militaria. Questo capo in particolare spicca per la gradevole tonalità di blu e per un'ottima vestibilità, anche per le silhouette non proprio slanciate.

Come scegliere l’abbigliamento militare

Il concetto di abbigliamento militare è incredibilmente ampio, dunque è lecito provare un minimo di disorientamento al momento della scelta, fase che prelude alla composizione dell’outfit vero e proprio.

Il consiglio più importante da seguire, tuttavia, è proprio quello di partire con una chiara idea di outfit. Prima di scegliere i capi, prima ancora di valutare i singoli articoli, è necessario avere in mente il risultato finale, almeno in termini di “percezione”. Con il proprio abbigliamento si intende esprimere un ideale di forza? Un ideale di eleganza? Dalla risposta a queste domande dipendono le dinamiche di acquisto.

Discorso diverso se lo scopo dell’acquisto non è la composizione di un outfit nuovo, bensì la composizione dell’equipaggiamento per il softair. Qui entrano in gioco esigenze diverse, che riguardano il grado di immersione nel gioco e soprattutto la praticità. D’altronde, stiamo parlando di uno sport che mette a dura prova il fisico, soprattutto negli scenari all’aria aperta (in campagna e soprattutto in montagna).

In ogni caso, è bene fari consigliare dagli esperti, ovvero dallo staff del punto vendita. Quello di Militaria, per esempio, è pronto ad assistere gli utenti nel percorso di scelta, fornendo indicazioni chiari e cercando di interpretare le necessità dell’acquirente.

Perché Militaria

Uno dei motivi per cui Militaria rappresenta la migliore soluzione possibile per chi vuole acquistare capi di abbigliamento militare (dell’esercito italiano e non solo) è proprio questo: l’aiuto prestato agli utenti durante la selezione dei capi.

Il pregio più rilevante, tuttavia, risiede nell’ampiezza e nella varietà dell’offerta. Ce n’è per tutti i gusti, ovvero per chi cerca capi estremamente realistici come per chi desidera acquistare capi di ispirazione militare. Mette a disposizione anche una vasta gamma di accessori, che vanno dai guanti agli occhialini, passando per le fibbie e per le cinture.

La qualità di Militaria è testimoniata dalle partnership che ha saputo costruire nel corso del tempo. Da un lato vi sono fornitori di pregio, brand produttori capaci di esprimere pregio manifatturiero. Dall’altro vi sono clienti illustri, come alcuni corpi dell’esercito italiano, dell'aeronautica, della finanza etc.

Sullo sfondo, un approccio ai prezzi accomodante, che consente a una vasta platea di accedere ai servizi. Non mancano le promozioni, che riguardano spesso le spedizioni. Per esempio, il loro costo è azzerato se si mette a segno un ordine superiore a 69 euro.