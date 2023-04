Rotary, serata dedicata ai giovani con uno studente di Taiwan

Martedì 7 marzo si è tenuta nella sede del Rotary Club Gattinara una conviviale dedicata al programma Rotary Youth Exchange, RYE, che permette ogni anno a più di seimila giovani, in tutto il mondo, di frequentare un anno di studio all’estero, sponsorizzati dal Rotary.

Dopo l’accoglienza del president,e, Fulvio Caligaris, la socia Donatella Cosentino – membro della Commissione Distrettuale RYE - ha illustrato ai numerosi soci presenti gli obiettivi di questo programma rotariano di investimento sui giovani e le modalità di attuazione: “Gli scambi del Rotary si pongono l’obiettivo di permettere ai giovani di sviluppare la propria leadership e di promuovere la conoscenza tra i popoli. I partecipanti durante l’anno frequentano una scuola locale e sono ospitati in una o più famiglie, selezionate dal Rotary. Oltre ad imparare una nuova lingua, gli studenti possono sperimentare un modo di vivere differente da quello cui erano abituati, imparando a conoscere meglio sé stessi rapportandosi con gli altri, trasformando le differenze in motivi di arricchimento”.

Protagonista della serata è stato lo studente Howard Yu Chen-Hao proveniente da Taiwan, che ha illustrato ai rotariani il proprio paese, commentando una carrellata di splendide immagini e soffermandosi sulle tradizioni: destreggiarsi nella nostra lingua non gli è stato semplice, ma ha dimostrato tenacia ed anche una buona dose di coraggio.

La posizione geografica di Taiwan, isola che si trova esattamente di fronte alla coste della Cina continentale, fa capire la sua importanza strategica. Taiwan è considerata una vera e propria miniera d’oro: il suo prodotto interno lordo ha superato nazioni come Svizzera, Svezia e Arabia Saudita ed è collocabile tra le prime venti economie del pianeta. Un tempo i portoghesi la chiamavano isola di Formosa, che significava lussureggiante, poi divenne un possedimento del Giappone con il trattato di pace di Shimonoseki (17 aprile 1895), che sancì la vittoria nella guerra con la Cina. Al termine della seconda guerra mondiale, con la resa del Giappone, l'isola tornò cinese, dopo poco più di cinquant'anni e il Kuomintang, il partito nazionalista guidato da Chiang Kai-shek, vi estese il regime di amministrazione militare. Nel frattempo però in Cina scoppiò la guerra civile che vide il successo del Partito comunista di Mao Tse-tung. Chiang Kai-shek fuggì a Taiwan considerandosi l'unico governo legittimo della Cina. La comunità internazionale, con poche eccezioni, scelse gradualmente la Cina continentale come legittimo rappresentante dell'intera Cina. Un'isola poco più grande della Lombardia, con ventitrè milioni di abitanti, è dunque estremamente importante negli equilibri tra Stati Uniti e Cina e i giornali ne parlano quasi quotidianamente.

Durante la serata ci si è collegati con Alessandro Concas, studente di Ghemme, attualmente in Messico, grazie alla sponsorizzazione del Rotary Club Gattinara. Alessandro, visibilmente emozionato, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’esperienza che sta vivendo, dimostrando tutto l’impegno profuso fin nelle prime fasi di orientamento nella nuova cultura.

Significativa è stata la partecipazione alla serata di alcuni giovani del territorio con le loro famiglie, che hanno così potuto comprendere meglio le opportunità che il Rotary offre agli studenti grazie alla rete globale dei Club e all’opera di volontariato svolta dai rotariani, come ha efficacemente spiegato Elisabetta Micheletti, Presidente della Commissione Nuove Generazioni del Distretto, illustrando i numerosi percorsi formativi promossi dal Rotary, che interessano una fascia di età che va dai quattordici fino a trent’anni.