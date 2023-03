San Pietro Mosezzo, incendio in un’azienda di solventi - AGGIORNAMENTI IN CORSO

AGGIORNAMENTO ORE 9,25

«Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto, in collegamento con la prefettura e con Arpa. Siamo in attesa di avere notizie certe, ma è chiaro che c'è preoccupazione. Il consiglio che stiamo dando è quello di tenere chiuse le finestre».

Lo dice all'Agi l'assessore alla sicurezza del Comune di Novara Raffaele Lanzo. L'incendio è scoppiato poco dopo le 8 alla Kemi srl, una azienda chimica collocata nell'area industriale di San Pietro Mosezzo, alle porte del capoluogo.

Non ci sono al momento segnalazioni di feriti, ma la situazione sembra essere molto complessa. Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri oltre alle polizie locali di Novara e San Pietro Mosezzo.

AGGIORNAMENTO ORE 9

È la Kemi srl, un'azienda che produce vernici, coloranti industriali e solventi, la fabbrica che sta bruciando da questa mattina a San Pietro Mosezzo. Le fiamme sono altissime e la colonna di fumo nero è visibile in tutta la pianura fino al milanese. Non ci sono al momento segnalazioni di persone morte o ferite, ma la situazione - conferma all'Agi il comando della polizia locale - è in evoluzione. Ancora ignote le cause del rogo. Sul posto numerose pattuglie dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine.

LA NOTIZIA

Un maxi incendio è scoppiato questa mattina in un’azienda di San Pietro Mosezzo che produce solventi chimici. La colonna di fumo, è ben visibile da diverse zone della pianura.

Sul posto sono al lavoro numerosi mezzi dei Vigili del fuoco e sono accorse molte ambulanze, ma al momento non ci sono informazioni su eventuali feriti.

Seguiranno aggiornamenti.