Una nuova palestra per l'istituto Alberghiero di Varallo: occuperà una parte del cortile nella sede storica del complesso e verrà finanziata attraverso fondi ministeriali.

Nella mattina di martedì la Provincia, ente da cui dipendono le scuole superiori, ha effettuato un sopralluogo: «L’area oggetto degli interventi sarà una parte dell’attuale cortile dove si trova l’Istituto Alberghiero Pastore – dice il presidente della Provincia Davide Gilardino - già raggiungibile a piedi dagli studenti mediante un’area protetta. L’utilizzo della nuova palestra non sarà riservato, inoltre, alla scuola ma servirà anche per le associazioni sportive del posto».

Come per la nuova ala del liceo Scientifico di Vercelli in via di realizzazione nell'area che si affaccia su via Farini, anche in questo caso la nuova costruzione contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di transizione verde promossi dalla Commissione europea, in quanto sarà ecocompatibile e con caratteristiche di efficientamento energetico; «in linea con gli obiettivi dell’amministrazione provinciale, insomma, si continua con un’azione più green, sostenibile e rispettosa dell’ambiente - prosegue Gilardino -. Grazie alla collaborazione del Comune di Varallo che ha reso disponibile una propria area da utilizzare per la costruzione dell’edificio - conclude - e all’attività del mio precedessore Eraldo Botta, che ha seguito i lavori fin dall’inizio, il progetto presentato si è aggiudicato le risorse».