Escort online, come il web ha semplificato il settore

La rivoluzione digitale che abbiamo vissuto soprattutto nell’ultimo decennio ha modificato radicalmente le nostre vite, andando a toccare tutti i settori e semplificando il nostro quotidiano sotto molti punti di vista. Il business delle escort è tra quelli che hanno beneficiato di più della diffusione della rete e degli smartphone: se prima la ricerca di un’accompagnatrice si svolgeva su strade poco raccomandabili, oggi il web permette ai clienti di scegliere comodamente dai siti specializzati la compagnia preferita.

I siti di annunci e recensioni

Il web ha visto nascere centinaia di siti specializzati negli ultimi anni, su cui i clienti possono filtrare i risultati e trovare la escort ideale. Esistono portali che offrono sia annunci che recensioni, così da dare modo ai clienti di leggere le opinioni di altri utenti e scegliere di conseguenza la escort che preferiscono. Ad esempio, esistono centinaia di annunci escort e recensioni su GT , ovvero il sito di esperti di GnoccaTravels. Utenti registrati si confrontano su luoghi di piacere per passare le vacanze ed escort con cui intrattenersi in Italia e nel mondo. Questa tipologia di sito offre tutte le informazioni di cui gli utenti hanno bisogno: fotografie, numeri di telefono, descrizione dei servizi e tanto altro, per arrivare preparati all’incontro con le ragazze.

I nuovi trend del settore

Il web ha permesso anche la diffusione di informazioni sul mondo del sesso, contribuendo ad abbattere tabù che nella nostra società non avevano più senso. Oggi sul web si possono trovare e acquistare facilmente sex toys, oppure trovare blog che parlino di sesso e di pratiche in voga, come il bondage o i giochi di ruolo. Grazie a internet la sfera sessuale è diventata argomento di discussione e confronto, anche per merito di siti come GnoccaTravels che da anni affronta i temi legati al sesso con grande libertà e apertura.

I prossimi passi in Italia

Nonostante l’avanzamento del settore grazie al web, in Italia la situazione del mondo delle escort non è delle più semplici: nonostante la prostituzione sia completamente legale, infatti, manca comunque una regolamentazione del settore dal 1958, quando la Legge Merlin chiuse tutte le case di tolleranza e tolse alle prostitute la possibilità di lavorare in ambienti controllati con dei contratti legali. Oggi le escort lavorano in un quadro fiscale molto “grigio”, in attesa che la legislazione torni a essere al passo con i tempi.