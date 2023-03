Coverfop: due nuovi corsi a Gattinara

Due nuovi corsi escono dal cilindro delle idee dell’Hub gattinarese di Coverfop, dedicato alla promozione del territorio e del cibo di qualità. Un percorso di conoscenza del mondo birrario, incentrato soprattutto sulle produzioni artigianali ed immaginato come un percorso completo di conoscenza di questo prodotto. Un secondo percorso di avvicinamento alla produzione “casalinga” della pasta. Con al centro delle tematiche corsuali le rinomate paste ripiene piemontesi.

Ecco i corsi in dettaglio. Tecniche di degustazione e assaggio della birra: Il corso pensato sia per gli addetti del settore che epr semplici appassionati che vogliono approfondire e comprendere il mondo della birra nelle sue più ampie sfaccettature tocca più argomenti di formazione, dalla spillatura alla storia della birra, passando per i criteri di abbinamento, e arrivando alle tecniche di degustazione professionale ed esplorando tutta la geografia birraria. Il corso si articolerà in 10 incontri, una sera alla settimana (il mercoledì) dalle ore 20 alle ore 23. Il costo previsto è di 190 euro. Le lezioni adotteranno la classica formula dell’introduzione teorica e del successivo assaggio di più prodotti per serata.

Mani in pasta: il corso vuole fornire le competenze di base necessarie per la preparazione della pasta fresca e quella ripiena, simboli per eccellenza della nostra tradizione culinaria Si apprenderanno le varie tecniche per ottenere un’ottima pasta fresca e deliziose paste ripiene. Il corso si articolerà in 2 incontri, (lunedì e mercoledì) dalle ore 19.30 alle ore 22.30. Il costo previsto è di 65 euro.

Le lezioni si svolgeranno nel laboratorio didattico “Egogusto”, attrezzato, in Villa Paolotti. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare la segreteria al numero 0163 835819 oppure scrivere a: gattinara@coverfop.it