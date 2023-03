Negozi, bar e ristoranti: in dieci anni perse 145 attività. Regge il "food"; il centro meglio della periferia

In dieci anni sono spariti 100mila negozi dalle città italiane. È il quadro che emerge dallo studio di Confcommercio sulla demografia d'impresa: cambia la geografia del consumo diretto nel Paese, aumenta la presenza straniera nel commercio e si rafforzano alcune tendenze relative alle tipologie di esercizi commerciali che si insediano nei centri e nelle periferie delle città.

A Vercelli com'è andata?

A guardare la tabella si è passati da 574 imprese di commercio al dettaglio del 2012, a 460 del 2019, per scendere a 425 nel 2022. Nel giro di tre anni, In dieci anni il saldo negativo è di 149 negozi; negli anni covid e post covid Vercelli di 35 attività.

A soffrire maggiormente è il settore "no food" mentre bar e ristoranti mantengono una presenza costante sul territorio. A Vercelli nel 2012 si contavano 227 bar o ristoranti; all'ultima rilevazione erano 225: 116 ristoranti, e 109 bar.

Contrariamente alla vicina Biella, dove negli ultimi 10 anni, 135 esercizi hanno abbassato per sempre la serranda, con una diminuzione che ha colpito soprattutto i quartieri del centro storico, a Vercelli è proprio il centro a reggere meglio: in dieci anni le chiusure in periferia sono stati 81, mentre in centro 68 nel commercio al dettaglio; allo stesso modo, in centro bar e ristoranti sono lievemente cresciuti (in dieci anni sono sei in più) mentre è sceso, di cinque unità il saldo in periferia.