Pomeriggio con i clown per gli ospiti della Rsa di Albano

Nel corso della giornata del 23 gennaio, gli ospiti anziani della residenza ‘Don Dario Bognetti’ di Albano Vercellese, gestita da Sereni Orizzonti, hanno partecipato all’attività organizzata in collaborazione con l'associazione“Pagliacci nel cuore", che ha messo al centro della propria missione la volontà di strappare un sorriso ai più fragili.

I volontari operano nelle situazioni di sofferenza e disagio, con la finalità di realizzare un cambiamento nelle emozioni dei pazienti, attraverso l’ascolto, ma anche usando la clownerie, la magia, il gioco comico o poetico.

Durante il pomeriggio organizzato nella residenza di Albano gli ospiti e i volontari hanno realizzato dei palloncini con varie e simpatiche forme, ascoltato la musica, scherzato con le bolle di sapone e molto altro.

«Pomeriggi come questi sono molto positivi per condividere emozioni e sensazioni - dice Giulia Rubinato, direttrice della residenza - I sorrisi dei nostri ospiti ne sono la conferma. In questo momento tutti i nostri sforzi sono tesi a dare nuovamente spazio alla sfera del benessere dei nostri anziani, nonché la possibilità di godere ancora di relazioni e contatti che ci aiutino a riappropriarci dell’idea di Rsa, come prima della pandemia».

La residenza ‘Don Dario Bognetti’ di Albano Vercellese può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza. È gestita da Sereni Orizzonti, uno dei primi tre gruppi a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con circa 80 Rsa e più di 5mila posti letto in Italia e all’estero.