Scuola dell'Infanzia e primaria: lavori a tempo di record nella pausa natalizia

L'Amministrazione Comunale, con il supporto degli uffici, ha avviato una fitta interlocuzione con la dirigenza scolastica dell’Istituto Comprensivo con l'obiettivo di analizzare bisogni e migliorare gli spazi scolastici. Durante il periodo delle vacanze natalizie nel plesso scolastico che accoglie la scuola dell’infanzia e la scuola primaria sono stati avviati e portati a termine importanti lavori.

Nonostante i tempi ridotti è stata completamente rifatta la pavimentazione esterna sul lato piazzale Martiri di Nāṣiriya, un intervento che ha visto la completa sostituzione di quella esistente ormai logora e poco sicura.

Inoltre, è stata realizzata, nei locali della mensa scolastica, una nuova controsoffittatura con pannelli fono-assorbenti ed è stato acquistato e installato, nella cucina della mensa, un nuovo cuoci pasta per realizzare in loco direttamente i pasti per i nostri alunni. Nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria è stata completamente sistemata anche la recinzione del giardino della scuola dell’infanzia.

«Ormai da anni, - spiegano il sindaco Maria Vittoria Casazza e il vicesindaco Daniele Baglione - l'Amministrazione presta un’attenzione particolare alla scuola nella propria azione amministrativa. Ringraziamo gli uffici comunali per aver messo a punto, di concerto con la dirigenza scolastica, la programmazione per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che ha garantito la fine dei lavori prima del rientro degli alunni dopo le vacanze natalizie».