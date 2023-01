Portula e Valsessera in lutto, è morto don Ugo Franzoi

Portula e Valsessera piangono la morte di don Ugo Franzoi. La notizia della sua scomparsa si è diffusa in tutto il paese, gettando nel dolore l’intera comunità.

Nato a Noventa di Piave nel 1938, era stato ordinato sacerdote nel 1965. Per oltre 50 anni ha servito la parrocchia di Portula. Domani pomeriggio, a partire dalle 15, sarà possibile recarsi in visita alla chiesa parrocchiale per l’ultimo saluto alla salma. Il Santo Rosario sarà recitato alle 20.30; i funerali, invece, avranno luogo alle 15 di martedì.