Biella, auto si capotta al curvone della superstrada

E' da accertare la dinamica dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di oggi, domenica 8 gennaio, al curvone della Superstrada, in direzione di Biella.

Stando alle prime informazioni raccolte, un’auto si sarebbe capottata in mezzo alla carreggiata: tre le persone a bordo, che non sarebbero rimaste ferite. Sul posto anche la Stradale e gli agenti di Polizia Locale per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità.

Al momento l'uscita per il capoluogo è chiusa in attesa dell'arrivo degli operatori preposti che provvederanno alla messa in sicurezza dell'arteria. Diversi, infatti, i detriti presenti. Il traffico è deviato verso Chiavazza.