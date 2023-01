Fuori strada con l'auto: amica ferita, conducente nei guai per l'alcoltest

E' finita fuori strada con l'auto sulla quale, oltre a lei, viaggiavano anche due amiche. Ma, quando sono arrivati i soccorsi e i carabinieri per gli accertamenti di rito, la conducente è risultata positiva all'alcoltest.

Per la donna, una trentenne, sono così scattati il deferimento per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo.

Il fatto è avvenuto poco prima delle 7 di ieri, venerdì 6 gennaio, sulla Provinciale per Dorzano: stando alle ricostruzioni di rito, la conducente avrebbe perso il controllo dell’auto e sarebbe finita fuori strada in modo autonomo.

A bordo erano presenti altre due donne di 24 e 28 anni: proprio quest'ultima è stata trasportata dal personale sanitario del 118 in codice verde al Pronto Soccorso.