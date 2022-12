Romentino, 25enne muore nell'auto in fiamme dopo un incidente

Un giovane novarese, Leonardo Politica, ha perso la vita in un gravissimo incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Romentino.

Nello schianto, avvenuto su una strada alla periferia del paese, che conduce alla zona delle cave lungo la sponda del Ticino, sono stati coinvolti un furgone e due autovetture. Il 25enne era a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta quando, per motivi che stanno accertando la polizia locale e i carabinieri di Galliate, è rimasto coinvolto nell'incidente con i due veicoli. Entrambe le auto hanno preso fuoco e per il giovane non c'è stato nulla da fare. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme divampate in uno dei tre veicoli coinvolti, i soccorritori non hanno potuto far altro che accertare il decesso dell'automobilista.

L'incidente ha provocato altri tre feriti, due in codice giallo e uno in codice verde. Ieri sul posto oltre agli operatori del 118, la polizia locale e i carabinieri.