MillionDAY: come scegliere i numeri da inserire nella schedina

Il MillionDAY viene spesso preferito, al giorno d’oggi, al classico Gioco del Lotto perché sebbene la meccanica ed il regolamento siano molto simili presenta delle differenze che in molti apprezzano.

MillionDAY vs Lotto: le differenze principali

A differenza del Lotto, il MillionDAY prevede che in schedina vengano inseriti 5 numeri, su un totale di 55 e non di 90. Le estrazioni inoltre sono molte di più, perché avvengono tutti i giorni alle ore 20:30 e questo è un altro dei vantaggi del MillionDAY, che permette di conoscere praticamente subito l’esito della propria giocata. Le quattro categorie di premio sono infine allettanti, quindi non c’è nulla di che stupirsi se in molti al giorno d’oggi preferiscano questo gioco al classico Lotto. Inoltre, sebbene entrambi i giochi abbiano la possibilità di giocare con dei sistemi, vale la pena ricordare che i sistemi del Lotto sono ben diversi da quelli del MillionDAY.

MillionDAY vs Lotto: aspetti simili nei 2 giochi

Sebbene presentino alcune differenze, MillionDAY e Lotto sono giochi che rimangono molto simili. In entrambi infatti bisogna scegliere i numeri da inserire in schedina, questa è disponibile sia in formato cartaceo che virtuale, online. Entrambi, infine, fanno parte della categoria dei giochi numerici, in cui è la sorte a governare l’esito delle estrazioni.

MillionDAY: i metodi per scegliere i numeri da giocare

Anche nel MillionDAY però la scelta dei numeri da giocare in schedina mette spesso in crisi i giocatori, che non sanno su cosa basarsi. Vediamo allora quali sono i metodi più diffusi tra gli appassionati e come funzionano, ma è bene fare una precisazione prima. Bisogna infatti ricordare che non esistono metodi o strategie che permettano di aumentare le chance di vittoria. Questi sono giochi numerici, in cui è la fortuna ad essere determinante.

Statistiche sui numeri ritardatari

Tra i metodi più diffusi per quanto riguarda la scelta dei numeri da giocare al MillionDAY e al Lotto troviamo quello basato sulle statistiche dei numeri ritardatari. Come funziona? È molto semplice. In sostanza, per scegliere i numeri da inserire in schedina i giocatori consultano le statistiche in modo da vedere quali siano i numeri con più ritardo ossia quelli che non vengono estratti da molto tempo. Sul portale ufficiale del Lotto e del MillionDAY è possibile trovare una sezione dedicata proprio ai ritardatari. <s></s>

Smorfia Napoletana

Del tutto differente è invece la Smorfia Napoletana, che rimane ancora oggi un punto di riferimento per molti giocatori. In questo caso la scelta dei numeri da inserire in schedina non ha nulla a che fare con le statistiche, ma con una tradizione popolare che ormai viene tramandata da moltissimo tempo. La Smorfia Napoletana associa ad ogni numero compreso tra 1 e 90 un determinato simbolo e può rivelarsi dunque perfetta per scegliere cosa giocare al Lotto.