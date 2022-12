Distretti del Commercio: per Vercelli sono in arrivo 500mila euro

Con un progetto che ha visto Comune, Ascom e Confesercenti lavorare fianco a fianco, Vercelli conquista la piazza d'onore nel nuovo bando regionale per i Distretti del Commercio. Per il settore sono in arrivo 500mila euro, parte dei quali destinati direttamente agli esercenti.

Un grandissimo risultato per l'associazione di categoria di via Duchessa Jolanda, in prima linea nella costruzione di un modello di intervento in grado di ottenere un importante successo a livello regionale (solo Ivrea ha ottenuto un punteggio più elevato).

«Sono in arrivo 500mila euro da investire sul commercio vercellese, categoria importante nell'economia della città», spiega l'assessore Mimmo Sabatino. Andando nel dettaglio: 192mila euro verranno destinati come contributi diretti agli esercenti che parteciperanno al bando e altri 80mila saranno destinati a opere di riqualificazione urbana, «consentendo così di attuare un ulteriore rilancio della città - aggiunge Sabatino -. Il risultato ottenuto oggi ci riempie di orgoglio e ripaga sia il Comune che Ascom per il grande lavoro fatto. Il primo a credere a questo modello di rilancio integrato del settore e della città è stato il sindaco Andrea Corsaro che si è molto speso per portare avanti, insieme agli uffici, la parte di competenza comunale. Oggi in giunta era molto soddisfatto del traguardo ottenuto».

Si dice «Orgoglioso per il risultato e per il grande lavoro svolto come associazione di categoria», il presidente Ascom Angelo Santarella. «Avevamo avuto un riscontro importante già dal primo bando - rileva -. Ma questa volta siamo stati protagonisti nella costruzione di un progetto che potesse avere ricadute dirette e immediate per gli associati. Penso, per fare un esempio, alla possibilità di erogare un contributo a chi investe per migliorare l'aspetto del proprio esercizio commerciale o per far crescere la qualità dei servizi offerti. Attraverso questo bando ogni commerciante aderente avrà la possibilità di presentare domanda e ottenere un contributo».

Dare un volto nuovo e un nuovo impulso alle attività commerciali è l'obiettivo con il quale il Distretto di Vercelli si è misurato fin dal suo esordio con l'allestimento del totem nell'area verde davanti alla stazione e le attività di promozione del territorio ad esso collegate. Il nuovo progetto fa un ulteriore passo avanti lungo la stessa direzione.

«Gli uffici di Ascom e Comune hanno lavorato con impegno, competenza e passione - concludono Santarella e Sabatino -. Con il 2023 si entrerà subito nella fase operativa».