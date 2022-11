Incidente tra tre auto a Cavallirio, tre feriti

Incidente tra tre auto, nella serata di sabato, all'altezza di Piano Rosa, nel comune di Cavallirio. Tre le persone rimaste ferite.

Una squadra del distaccamento di Borgomanero con il supporto del personale del distaccamento volontario di Romagnano Sesia è intervenuta sabato 19 novembre intorno alle ore 22.30: tre le auto coinvolte nell'incidente.

Il personale ha lavorato per estrarre i feriti dalle auto e per la successiva messa in sicurezza dello scenario. Sul posto carabinieri di Ghemme e di Borgomanero per i rilievi sulla dinamica, in fase di ricostruzione.