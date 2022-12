Calcio femminile: l'Inter sconfitta dalla Roma

La Roma sale in classifica e vince contro l'Inter. Ora aspetta la sfida contro la Fiorentina, mentre per le ragazze giovani nerazzurri questa risulta essere la seconda sconfitta consecutiva. Ma vediamo come si è svolta questa sfida e le protagoniste che hanno portato la Roma alla vittoria. Su 20 Bet Italia, ci sono le offerte dei bookmakers pronti a consigliarti quali sono le migliori quote, i pronostici o le statistiche che preferisci seguire, in più la piattaforma consente a tutti gli utenti vantaggiose promozioni e bonus di benvenuto.

Inter k.o

Per l'allenatrice dell'Inter Rita Guarino questa è la seconda delusione, anche se hanno preso un inizio partita che tuttavia per un pò sembrava dominare. La Roma invece riesce a vincere e salire nella classifica al primo posto dopo anche la scorsa vittoria ottenuta in Champions League, dove le ragazze hanno dmostrato la loro bravura lavorando con molto impegno. Ma appena inizia la sfida, subito all'Inter non è concesso nulla perchè le giocatrici avversarie Annamaria Serturini ed Emilie Haavi mettono il gol. Un primo tempo dove entrambe le squadre Inter e Roma duellano, tanto che Gloria Marinelli e Ajara Nchout spesso si scontrano andando contro anche Elena Linari e Carina Wenninger. Passa qualche minuto fino a che Annamaria Serturini ci prova con un bel tiro sinistro a giro ma sfiora il palo e non conclude nulla. La chance arriva nel momento in cui la calciatrice Emilie Haavi colpisce in pieno la traversa che viene ribattuta dalla stessa giovane Annamaria Serturini che mette il gol in rete e porta in vantaggio la Roma. Oltre che al calcio femminile, ci sono novità sulla pallacanestro femminile di Vercelli sul campionato under 14 che per avere maggiori info si può digitare qui.

Il secondo tempo della sfida Roma-Inter

Riparte il secondo tempo della partita, dove la squadra della Roma duella ancora contro l'Inter, sono minuti di gioco in campo che però ancora nessuno ottiene un altro risultato. L'Inter sembra essere piuttosto nervosa, ma al 60', grazie alla giocatrice Emilie Haavi, entra in area e raddoppia con un gol che subito entra in rete. Qualche minuto ancora di gioco e si vede l'errore dell' autogol dell'impeccabile Camelia Ceasar di un calcio di punizione. L'Inter a quel punto ci prova ancora, con tutte le occasioni che hanno, non riescono a concludere nulla. Nel frattempo la Roma ci riprova, ma è brava la giovane a parare l'eventuale tiro pericoloso che innesca la calciatrice Sophie Román Haug nel finale. La partita è giunta alla fine e la Roma si aggiudica al primo posto in classifica a quota 21 punti. Ora le ragazze giallorosse aspettano la prossima partita prima contro la Juventus e poi con la Fiorentina.

La vittoria della Roma

Quello della Roma, è un successo che consente di poter arrivare alla finale di Supercoppa italiana. La squadra delle calciatrici giallorosse giocherà allo Stadio Tardini di Parma contro la Juventus che è in programma per la giornata di Domenica. Inoltre a parte i festeggiamenti della Roma, ricordiamo che nel frattempo c'è anche una doppia gioia per la giocatrice e capitano Elisa Bartoli, che a Milano festeggia le sue 100 presenze totalizzate nella squadra della Roma. Insomma che dire del calcio femminile della Roma? Sicuramente le ragazze crescono sempre di più grazie al loro impegno di lavoro soprattutto durante gli allenamenti in campo che si vedono che poi fruttano quando si ottengono risultati ottimi come questi.