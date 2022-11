Il glamour della collezione di occhiali di Chiara Ferragni

Quello di Chiara Ferragni è ormai un nome conosciuto a tutti, anche a coloro che si tengono ben distanti dai social network. Stiamo parlando, infatti, di una blogger e imprenditrice di successo che può contare su milioni di seguaci. Come si suol dire in questi casi, la sua fama la precede, non solo nel nostro Paese, ma anche nel resto del mondo. La sua è una carriera davvero sorprendente che è cominciata nel 2009: all’età di 22 anni, la giovane cremonese si approcciò per la prima volta al settore della moda con l’apertura di un blog. Da quel momento in avanti, anche grazie al suo coraggio e ad alcune intuizioni a dir poco geniali, la Ferragni ha conosciuto una costante ascesa che non si è ancora fermata, e attualmente è tra le più seguite influencer al mondo.

Chiara Ferragni e il mondo della moda

L’influencer ha avviato diverse collaborazioni con brand rinomati in tutto il globo nel settore dell’alta moda. Ha così avuto la possibilità di esordire nel settore della moda, il che le ha consentito di lanciare varie linee e in più collezioni di accessori e di capi di abbigliamento di qualunque tipo. Si spazia dalle tute per la ginnastica alle felpe, ma non mancano prodotti di altro tipo come per esempio i quaderni per la scuola, le borracce e gli asciugamani. E non è ancora tutto, perché fra le imprese di Chiara Ferragni c’è anche il lancio di una collezione di bottiglie di acqua di grande prestigio. Un po’ come avveniva con Re Mida, tutto ciò che la Ferragni tocca si trasforma in oro. Lo dimostrano anche gli occhiali da vista chiara ferragni , accessori di alta moda che l’imprenditrice lombarda ha concepito e messo a punto. Si tratta di oggetti che al giorno d’oggi non possono proprio mancare nel guardaroba di tutti gli appassionati del settore e di chi segue i trend del momento.

Ferragni e Safilo, una collaborazione proficua

La Ferragni ha sottoscritto fra l’altro un accordo di più anni con Safilo, celebre gruppo di Padova grazie a cui è nata la collezione di occhiali da vista e da sole di Chiara Ferragni. Proposta sul mercato a partire dai primi mesi di quest’anno, la linea è davvero di tendenza e si caratterizza per un tocco glamour unico. Quello che l’influencer ha costruito con Safilo è un gemellaggio che non è esagerato definire storico, proprio perché coinvolge una vera icona fashion. Gli occhiali della Ferragni sono studiati per soddisfare le esigenze delle generazioni più giovani, e in effetti cercano di parlare con il loro linguaggio.

Un approccio digital

Anche per questo motivo l’approccio di Safilo è stato – per così dire – reso digital. Lo scopo è di garantire una collaborazione sinergica che proponga uno sguardo verso il futuro ma al tempo stesso assicuri una connessione ottimale con i canali e con i linguaggi che caratterizzano l’era dei social network. Quella che ne deriva è una collezione eyewear che è sempre all’avanguardia e che di certo non ha precedenti. La nuova collezione propone occhiali per amanti della moda e non solo, dal tocco innovativo e con una silhouette molto glamour. Vengono selezionati con la massima attenzione, tra l’altro, i materiali, che sono pregiati e al tempo stesso resistenti.

Gli occhiali da sole

Gli occhiali Chiara Ferragni da sole sono stati lanciati nella primavera scorsa e riflettono – è proprio il caso di usare questo termine – i valori del brand. Sono, infatti, accessori leggeri e freschi, che denotano una montatura sofisticata e femminile. I modelli sono disponibili in molteplici colorazioni e rispecchiano uno stile di tendenza, quello urban. Molto interessante, per esempio, è il modello Cool Eye, che consiste in una reinterpretazione moderna degli occhiali Cat-Eye. Le alternative a disposizione sono molteplici, con la colorazione in rosa glitterato che si colloca a metà strada, in quanto ad esuberanza, tra la versione nera e quella che abbina azzurro e rosa fluo. Non meno attraente è il modello Bold Eye, la cui montatura propone una silhouette allungata e rettangolare, con tanto di profili tondeggianti. Sono tre, anche in questo caso, le versioni presenti: il nero classico, il verde e il trasparente argento glitterato. Le linee sono, in ogni caso, originali e uniche, a metà strada fra stravaganza e ricercatezza.

Dove trovare gli occhiali di Chiara Ferragni

Che si tratti dei modelli da vista o di quelli da sole, gli occhiali ideati da Chiara Ferragni sono sempre un must. È possibile acquistarli, fra l’altro, nello store online di Orofashion, una gioielleria del gruppo Notini che compra senza intermediari per poi vendere sulla base di prezzi all’ingrosso. Proprio la convenienza economica è il fiore all’occhiello di questa realtà, che garantisce fra l’altro un servizio clienti di alta qualità e sempre pronto e disponibile.