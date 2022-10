Sì, è possibile festeggiare bene il compleanno quando si vive lontani

I chilometri di distanza a volte sono incolmabili e quel compleanno che vorremmo tanto vivere in compagnia si avvicina. La situazione non è delle più piacevoli, ma non è senza vie d’uscita. Compreso che a salvarci non sarà un mezzo di trasporto, è la tecnologia che può decisamente venirci in soccorso. I periodi di lockdown non solo ci hanno insegnato a stare insieme a distanza, ma hanno anche incentivato lo sviluppo di una serie di servizi. Con uno smartphone o un pc le opzioni si moltiplicano, ma andiamo per gradi.

Organizzare una festa di compleanno a distanza

Che si tratti del nostro compleanno o di quello della nostra migliore amica che si è trasferita all’estero da poco, i passi da affrontare per organizzare una festa a distanza sono gli stessi.

Stilare una lista invitati

Il bello dei compleanni a distanza è che può partecipare chiunque, da qualunque luogo. Si dovrà far a meno degli abbracci, ma ci sarà la possibilità di rivedersi, chiacchierare in compagnia, raccontarsi e vivere insieme un momento importante. È bene prevedere, per chi è meno avvezzo alla tecnologia, una prova preventiva.

Scegliere la piattaforma migliore

Ormai c’è davvero l’imbarazzo della scelta, sono davvero tante le piattaforme gratuite che possiamo utilizzare per riunirci con i nostri cari e festeggiare una ricorrenza. La scelta più classica è quella di una videochiamata attraverso WhatsApp, ma non è certamente l’unica. Importante è decidere tenendo in considerazione il livello di informatizzazione di tutti i partecipanti e, dunque, le modalità di accesso all’appuntamento.

Creare gli inviti digitali

Tante le meravigliose App per realizzare inviti digitali, colorati e simpatici. Ce n’è per tutti i gusti, già predisposti affinché si possa realizzare un bel lavoro in pochissimi minuti. Non dimenticate di inserire tutte le indicazioni utili per partecipare alla festa digitale, oltre alla data e all’ora. Dettagliate anche altri particolari: la presenza di qualche dolcetto o di uno spumante con cui brindare (se non avete previsto un invio a tutti in delivery), ma anche indicazioni sul dress code che può risultare divertente per una foto ricordo.

Regali di compleanno a distanza

Anche in occasione di un compleanno a distanza i regali sono importanti, rappresentano il simbolo del nostro affetto che si concretizza. Portarlo di persona e poter percepire la reazione di chi lo riceve non ha eguali, ma - se riusciamo a organizzare una consegna in un orario prestabilito - potremmo addirittura godercela in diretta.

Fiori di compleanno

Un mazzo di fiori per compleanno è un classico e intramontabile regalo. Scegliere i fiori in base al significato che hanno, individuare il colore preferito di chi li riceverà, oppure optare per una pianta che duri a lungo e ricordi quel momento di festa. Con i fiori non si sbaglia mai e non sono mai troppi, ecco perché questa opzione resta una delle più amate di sempre.

Scegliere un regalo tra abbigliamento, libri e accessori

Ormai regalare vestiti, libri e accessori è davvero semplice, anche se si vive a tanti chilometri di distanza. Merito della grande rete che ci consente di fare acquisti online e poi farli spedire in ogni dove. In effetti, le distanze si sono davvero accorciate in questi casi. Se alcuni capi di abbigliamento fanno sempre piacere, è anche vero che un libro o un accessorio prezioso per la casa possono rappresentare un ricordo a lungo termine da conservare gelosamente.

Buoni regalo

A volte capita che la persona a cui intendiamo fare un regalo non abbia gusti semplici, oppure che il timore di deluderla sia troppo forte. In ogni caso scegliere un buono regalo è una soluzione molto interessante, che di certo consentirà al festeggiato di optare per ciò che più gli piace. Inoltre, vi è un particolare da non sottovalutare. Anche in questo caso è possibile far recapitare il regalo proprio durante il party a distanza, consentendo di poter vivere insieme anche il momento del suo arrivo.

Animazione a distanza

E se, oltre a un regalo vero e proprio, l’idea è quella di vivere un momento divertente da condividere, allora è bene approfondire le opportunità offerte dai virtual party. Ci sono professionisti e agenzie di spettacolo che, dopo aver affrontato la pandemia e le restrizioni che ne sono conseguite, si sono specializzati in feste virtuali. Utilizzando le stesse piattaforme con cui si organizzano riunioni di lavoro e appuntamenti con gli amici lontani, vengono organizzate feste con animazione, artisti e giochi a premio. Le formule sono tantissime, ovviamente, e variano in base all’età e ai gusti del festeggiato. Chi ama i quiz potrà vivere l’emozione di parteciparvi assieme ai propri cari, chi ama la musica potrà ascoltare dal vivo qualche brano pensato esclusivamente per l’occasione.