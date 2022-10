Coldiretti: il nuovo direttore arriva da Brescia

Luciano Salvadori è il nuovo direttore della Federazione interprovinciale Vercelli-Biella. Bresciano di 48 anni, subentra a Francesca Toscani, che, destinata ad altro incarico sempre nell’ambito dell’organizzazione, ha ringraziato la struttura e i componenti del consiglio provinciale ricordando le attività svolte in questi tre anni. Con un’esperienza in Coldiretti di 27 anni, Salvadori ha sempre ricoperto cariche all’interno della Federazione provinciale di Coldiretti Brescia, prima con compiti specifici con delega alla produzione di vino nelle zone collinari del Lago di Garda e della Franciacorta, per poi passare alla gestione dei luoghi della zona montana e della pianura della Bassa Bresciana. Successivamente ha svolto diverse mansioni all’interno degli uffici della Federazione, prima come tecnico e poi come consulente, per poi diventare segretario di zona di Brescia. Questo è il suo primo incarico da direttore.

«Affronto questa nuova esperienza con grande entusiasmo e senso di responsabilità – afferma Salvadori – con la certezza di contare su una squadra di dirigenti coesi e collaborativi e su un personale di struttura molto rodato e dotato di grande competenza. Succedo a Francesca Toscani che con grande impegno mi ha preceduto svolgendo al meglio l’attività di direzione nella Federazione».

«Diamo il benvenuto al nuovo direttore, facendogli i nostri migliori auguri per il lavoro che dovrà svolgere – commenta il presidente di Coldiretti Vercelli-Biella Paolo Dellarole – Ringraziamo, inoltre, Francesca Toscani per il compito svolto con grande impegno in questi anni difficili in cui abbiamo dovuto affrontare prima la pandemia e ora le ripercussioni della guerra in Ucraina con il conseguente aumento dei costi energetici e delle materie prime che sta mettendo in grande difficoltà il nostro settore».