Il funambolo Andrea Loreni cammina a 10 metri d'altezza sulle risaie biologiche di Rovasenda

Un pomeriggio tra arte e cibo, tra cultura e coltura, in armonioso equilibrio, alla scoperta della biodiversità che caratterizza le risaie biologiche del vercellese. Sabato 10 settembre, a partire dalle 17, è in programma a Rovasenda, in provincia di Vercelli, Bhuman. Esseri della Terra. In equilibrio con Andrea Loreni, evento organizzato e promosso da Good Land e dal Biodistretto del riso piemontese, in collaborazione con Cittadellarte - Fondazione-Pistoletto. Il funambolo Andrea Loreni, artista di fama internazionale e l’unico in Italia specializzato in traversate su cavo a grandi altezze, camminerà nel cielo sopra i campi di riso biologico di Rovasenda: un’occasione per scoprire e valorizzare la biodiversità laddove l’agricoltura è arte e equilibrio.

Loreni eseguirà la sua performance percorrendo 80 metri di camminata su un cavo d’acciaio testo a un’altezza di 10 metri.

Un'esibizione spettacolare per un pomeriggio interamente dedicato alla biodiversità.

«I campi - spiegano gli organizzati dell'evento - sono di risicoltori, donne e uomini, che si sono uniti dando vita a un Biodistretto del riso piemontese con l’obiettivo di arricchire ecologicamente il proprio territorio, piantando alberi e siepi ai bordi delle risaie, seminando su sodo, inerbendo in inverno i campi, accogliendo i pastori e le loro greggi, e ricostituendo così paesaggio e biodiversità. Ma non è tutto: oltre al riso biologico questi campi brulicano di vita: rane, farfalle, libellule, uccelli, piccoli mammiferi, bisce d’acqua. Sono state anche rinvenute piante che si pensavano estinte».

La traversata di Loreni sulle risaie biologiche diventa un cammino che unisce terra, terrestri e cielo all’insegna dell’armonia e dell’equilibrio. Perché il funambolo tratta l’arte dell’equilibrio in modo estremo e indica che l’essere umano, se vuole salvare, difendere e sostenere la propria Terra, l’ambiente e la vita, deve operare appunto in equilibrio.

Il pomeriggio si apre alle 16 nella piazza del Castello di Rovasenda, con i saluti del sindaco Gian Paolo Baietti; a seguire Lucio Cavazzoni di Good Land presenterà le donne e gli uomini che coltivano il riso del Biodistretto del riso piemontese. Si collegherà anche Barbara Nappini, presidente di Slow Food. Un incontro per mettere in luce il ruolo di risicoltori che mettono al centro del loro lavoro la biodiversità e l’attenzione alle risorse ambientali, la risorsa acqua in primo luogo.

La traversata di Loreni è in programma alle 17: percorrerà 80 metri su un cavo d’acciaio testo a un’altezza di 10 metri. Al termine della performance, alle 17.45, l’incontro con il pubblico nella piazza del Castello di Rovasenda: un dialogo sull’equilibrio insieme a Loreni, Rita Brugnara di Good Land, Maria Paola Rovasenda del Biodistretto del riso piemontese e Armona Pistoletto - Progetto Let Eat Bi di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto. Alle 20, infine, un momento conviviale con degustazione di risotto biologico.

L'ingresso è libero e gratuito.