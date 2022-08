Lotta alla zanzare: trattamenti e collaborazione dei cittadini

Il Comune di Gattinara, come avviene già da alcuni anni, con altri comuni del territorio ha avviato la lotta alle zanzare in tutto il territorio insieme a all’Ipla (Istituto per la Pianta da Legno e l’Ambiente).

Il Comune di Gattinara è tra i soggetti beneficiari dei finanziamenti previsti dalla Regione Piemonte con L.R. 75/95, che contribuisce con il 50% per le attività di disinfestazione per arginare le fastidiosissime zanzare che disturbano le nostre giornate e, soprattutto, le serate estive.

Nella mattinata di giovedì 4 luglio vi è stato un incontro con i tecnici, che hanno spigato che nonostante gli sforzi e i trattamenti che durano per tutta l’estate, purtroppo la presenza di molte fonti di acqua stagnanti, come i bidoni non coperti che si trovano negli orti, agevolano la prolificazione di questi insetti. Per contribuire a limitare la loro riproduzione sarebbe sufficiente mettere in atti alcuni semplici accorgimenti come coprire i bidoni con una zanzariera (consente comunque di ricevere acqua ma non il deposito delle uova di zanzara) o svuotarli se non usati. In sintesi ovunque c’è acqua ferma le zanzare prolificano a milioni (anche nei sottovasi delle piante).

È fondamentale quindi, per ottimizzare gli effetti della disinfestazione, che è circoscritto alle sole aree pubbliche, la collaborazione di tutti i cittadini. Basta un piccolo ristagno per permettere la riproduzione della zanzara, quindi la prevenzione è indispensabile anche nelle aree private (case, giardini e orti); semplici gesti che però limitano il proliferare di questo insetto nelle nostre case.

Piccoli gesti possono fare molta differenza e contribuire alla riduzione di questi fastidiosissimo insetto.

Tutto ciò anche per prevenire l’arrivo di possibili virus come il “West Nile” che è portato proprio dalle zanzare. Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare un volantino informativo sulla lotta alla zanzara tigre e quello del Ministero della Salute sul “West Nile”